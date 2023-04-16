Реклама
Прямой эфир
Спорт
Медведев стал 11-м преодолевшим отметку в $30 млн призовых теннисистом в истории
Мир
Раскольническая церковь впервые провела пасхальную службу в Киево-Печерской лавре
Мир
Папа римский в пасхальном поздравлении пожелал мира России и Украине
Мир
Стало известно о взятии под контроль 90% территории Хартума силами спецназа Судана
Армия
Российские силы освободили два квартала Артемовска
Мир
Принц Гарри согласился приехать на коронацию Карла III после беседы с ним «по душам»
Мир
На саммите G7 в Японии усилят охрану лидеров после ЧП с Кисидой
Мир
На Западе заметили большое число оставшихся в России компаний
Мир
Украина намерена оперативно договориться с Польшей о транзите зерна
Мир
В Колумбии при ударе молнии погибли пять человек
Спорт
Устюгов победил в гонке на 70 км свободным стилем на чемпионате России
Общество
Путин в поздравлении с Пасхой назвал РПЦ духовной опорой россиян
Мир
Министр обороны Великобритании отправится в США для обсуждения утечек Пентагона
Сюжет:

Трое сотрудников ООН погибли при боестолкновениях в Судане

0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН погибли при боестолкновениях в Судане. Об этом заявил 16 апреля представитель гГенерального секретаря Организации Объединенных Наций по Судану и главы миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес.

Он отметил, что сотрудники ООН погибли при исполнении служебных обязанностей.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Дагало.

Падение дуумвирата: из-за чего в Судане произошел переворот
И почему события в этой стране не стали неожиданностью

В результате утром 15 апреля начались столкновения возле военной базы в городе Мерове и в столице страны Хартум.

Согласно последним данным, во время конфликта уже более 50 человек погибли, свыше 500 пострадали.

Кроме того, по данным телеканала Al Jazeera, силы быстрого реагирования (SRF) взяли под контроль 90% территории столицы Судана Хартума. На фоне этих новостей российский посол в Судане Андрей Черновол заявил, что динамика боевых действий снижается.

Вместе с тем Совет безопасности ООН 16 апреля призвал стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия в Судане и вернуться к диалогу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023