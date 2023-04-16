Трое сотрудников ООН погибли при боестолкновениях в Судане

Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН погибли при боестолкновениях в Судане. Об этом заявил 16 апреля представитель гГенерального секретаря Организации Объединенных Наций по Судану и главы миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес.

Он отметил, что сотрудники ООН погибли при исполнении служебных обязанностей.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Дагало.

В результате утром 15 апреля начались столкновения возле военной базы в городе Мерове и в столице страны Хартум.

Согласно последним данным, во время конфликта уже более 50 человек погибли, свыше 500 пострадали.

Кроме того, по данным телеканала Al Jazeera, силы быстрого реагирования (SRF) взяли под контроль 90% территории столицы Судана Хартума. На фоне этих новостей российский посол в Судане Андрей Черновол заявил, что динамика боевых действий снижается.

Вместе с тем Совет безопасности ООН 16 апреля призвал стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия в Судане и вернуться к диалогу.