СБ ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане

Совет безопасности ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу, 15 апреля.

«Члены Совбеза выразили глубокую озабоченность в связи с военными действиями между Суданскими вооруженными силами (ВС) и Силами быстрого реагирования, и выразили сожаление в связи с гибелью и ранениями людей, в том числе среди мирных граждан», — указано в документе.

Кроме того, члены СБ ООН призвали стороны вернуться к диалогу для урегулирования нынешнего кризиса в Судане.

16 апреля Вооруженные силы Судана взяли под свой контроль все штабы Сил быстрого реагирования (SRF) в городе Омдурман. Отмечается, что спецназ покинул позиции в Омдурмане, бросив свою технику и вооружение.

В тот же день телеканал Al-Jazeera сообщил, что Военно-воздушные силы Судана нанесли удар по лагерю Сил быстрого реагирования в городе Омдурман.

Накануне армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных Сил быстрого реагирования около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца.

В районе республиканского дворца, главного командования Вооруженных сил Республики Судан, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге суданской столицы идут бои с использованием тяжелой техники.

Также стало известно, что международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реку Нил. Есть сообщения об эскалации напряженности в городе Мероэ (500 км к северу от Хартума), а также о боях за штаб-квартиру ВВС страны.

Телеканал Al-Arabiya сообщил, что командование армии Судана отвергло проведение переговоров с отрядами Сил быстрого реагирования.

В свою очередь, главком ВС Судана Абдель Фаттах Бурхан издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования.

Позднее SRF заявили о захвате нескольких военных частей в регионе Дарфур, который объединяет пять штатов страны.

Как сообщила газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на Центральный комитет врачей, в результате вооруженных столкновений между армией и SRF на территории Судана погибли минимум 25 человек. Еще не менее 183 человек получили ранения.

15 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане. Он обсудил боестолкновения с командующим армией Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и командующим Силами быстрого реагирования (спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). Гутерриш призвал стороны к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу.

Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) проведет 16 апреля заседание для обсуждения ситуации в Судане. К проведению встречи призвали Египет и Саудовская Аравия.

Также Совет Безопасности (СБ) ООН обсудит 17 апреля ситуацию в Судане, дискуссия пройдет за закрытыми дверьми. Отмечается, что обсуждение запросила Великобритания.

В посольстве России заявили, что обстановка в суданской столице Хартум, где происходят столкновения между армией и SRF, неспокойная. При этом в дипмиссии уточнили, что не располагают данными, есть ли среди россиян пострадавшие. 14 апреля армия Судана заявила о росте напряжения с Силами быстрого реагирования. После этого SRF обвинили военных в нападении, сообщив, что солдаты окружили одну из баз спецназа и открыли огонь из тяжелых орудий. Однако военнослужащие, напротив, обвиняют SRF в атаке на армейские посты с применением разных видов вооружения.