В ООН сообщили об эвакуации сотен сотрудников и членов их семей из Хартума

Из Хартума эвакуированы сотни сотрудников ООН и членов их семей. Об этом 24 апреля сообщил заместитель официального представителя генсекретаря организации Фархан Хак.

«Генеральный секретарь приветствует безопасное временное перемещение сотен сотрудников ООН и членов их семей из Хартума и других мест в Судане», — сообщил он журналистам.

23 апреля Bild сообщила, что самолет ВВС Германии эвакуировал из Судана 100 граждан страны. Борт с ними приземлился в Иордании. По информации газеты, всего планируется вывезти из Судана 350 немцев.

Днем ранее президент США Джо Байден сообщил, что американские военные эвакуировали своих дипломатов с территории Судана. Также он объявил о временной приостановке работы посольства в Хартуме.

Своих граждан также эвакуируют и другие государства. Так, Египет уже вывез 436 человек. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны, опубликованном в Twitter-аккаунте ведомства. До этого были эвакуированы 100 французов.

Посол РФ в Хартуме Андрей Черновол 22 апреля объявил, что российская сторона готова к эвакуации из Судана. На следующий день он сообщил, что почти все находившиеся в зоне боевых действий в Хартуме россияне эвакуированы в посольство РФ.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.