ФРГ и Египет эвакуировали своих граждан из Судана

Самолет ВВС Германии эвакуировал из Судана 100 граждан страны. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает газета Bild.

Борт приземлился в Иордании несколько часов назад. По информации газеты, всего планируется вывезти из Судана 350 немцев.

Своих граждан также эвакуируют и другие государства. Так, Египет уже вывез 436 человек. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны, опубликованном в Twitter-аккаунте ведомства. До этого были эвакуированы 100 французов, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что американские военные эвакуировали своих дипломатов с территории Судана. Также американский лидер объявил о временной приостановке работы посольства в Хартуме.

21 апреля силы быстрого реагирования (спецназ) Судана заявили о готовности частично открыть аэропорты для эвакуации из страны иностранных граждан. При этом спецназ готов оказать помощь в координации и предоставлении всех средств для эвакуации иностранцев и дипмиссий других государств.

Посол РФ в Хартуме Андрей Черновол на следующий день объявил, что российская сторона готова к эвакуации из Судана. 23 апреля он сообщил, что почти все находившиеся в зоне боевых действий в Хартуме россияне эвакуированы в посольство РФ.

Черновол добавил, что все возможные маршруты вывоза людей прорабатываются, но пока только в теории. Он пояснил: несмотря на заверения обеих противоборствующих сторон оказывать содействие в эвакуации, существуют объективные сложности, которые пока не позволяют выехать.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.