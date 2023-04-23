США эвакуировали из Судана своих дипломатов

Американские военные эвакуировали своих дипломатов с территории Судана. Об этом в субботу, 22 апреля, заявил президент США Джо Байден.

«Я благодарен за непревзойденное мастерство наших военнослужащих, которые успешно доставили их в безопасное место. И я благодарю Джибути, Эфиопию и Саудовскую Аравию, которые сыграли решающую роль в успехе нашей операции», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден отметил, что получает регулярные отчеты о помощи американцам в Судане от союзников США. Также президент объявил о временной приостановке работы посольства в Хартуме.

«Это трагическое насилие в Судане уже унесло жизни сотен ни в чем не повинных гражданских лиц. Воюющие стороны должны обеспечить немедленное и безоговорочное прекращение огня, обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ и уважать волю народа Судана», — призвал Джо Байден.

21 апреля Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана заявили о готовности частично открыть аэропорты для эвакуации из страны иностранных граждан. При этом спецназ готов оказать помощь в координации и предоставлении всех средств для эвакуации иностранцев и дипмиссий других государств.

Посол РФ в Хартуме Андрей Черновол на следующий день объявил, что российская сторона готова к эвакуации из Судана. 23 апреля он сообщил, что почти все находившиеся в зоне боевых действий в Хартуме россияне эвакуированы в посольство РФ.

Черновол добавил, что все возможные маршруты вывоза людей прорабатываются, но пока только в теории. Он пояснил: несмотря на заверения обеих противоборствующих сторон оказывать содействие в эвакуации, существуют объективные сложности, которые пока не позволяют выехать.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.