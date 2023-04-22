Спецназ Судана заявил о готовности открыть аэропорты для эвакуации иностранцев

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана в пятницу, 21 апреля, заявили о готовности частично открыть аэропорты для эвакуации из страны иностранных граждан.

«Силы быстрого реагирования объявляют о своей готовности частично открыть все аэропорты Судана для авиасообщения, чтобы дружественные и братские государства, желающие эвакуировать своих граждан, могли безопасно это сделать», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте СБР в Twitter.

При этом спецназ готов оказать помощь в координации и предоставлении всех средств для эвакуации иностранцев и дипмиссий других государств.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

20 апреля спецназ Судана сообщил о согласии на временное перемирие в период мусульманского праздника разговения. Однако это возможно при международном посредничестве.

В свою очередь, Вооруженные силы Судана заявили о намерении передать власть под гражданское управление. Бригадный генерал Набиль Абдалла сообщил, что армия не видит вариантов дипломатического решения вооруженного конфликта с СБР.

Зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов 19 апреля в разговоре с «Известиями» заявил, что для разрешения кризиса в Судане потребуется посредничество внешних игроков, потому что пока ни одна из сторон не может добиться стратегического преимущества.