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Посол РФ в Судане сообщил о готовности дипмиссии к эвакуации из страны

Посол РФ в Хартуме Черновол сообщил о готовности дипмиссии к эвакуации из Судана
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Фото: REUTERS
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Российская сторона готова к эвакуации из Судана, но возможности это сделать в настоящее время нет. Об этом сообщил посол РФ в Хартуме Андрей Черновол в субботу, 22 апреля.

«К эвакуации мы готовы. Как только будет такая возможность, мы ее проведем, если ситуация в столице Судана до этого не изменится кардинально к лучшему», — сказал посол ТАСС.

Черновол добавил, что Россия уже подготовила предварительные списки для эвакуации из страны, передает «Газета.Ru».

«Если такие эвакуационные мероприятия состоятся, то мы, как обычно, вместе с российскими гражданами заберем и граждан стран СНГ, их списки также ведутся», — отметил он.

При этом, однако, по словам посла, пока ни одна дипмиссия не смогла эвакуировать своих сотрудников из страны.

«Насколько мне известно, эвакуировать своих сотрудников из Хартума пока не смогла ни одна миссия. И вообще с территории Судана. Часть из них доехали до Порт-Судана. Но у нас такой возможности пока нет», — отметил Черновол.

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Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

17 апреля в посольстве России заявили, что дипмиссия поддерживает контакты с российскими гражданами в Судане. Там отметили, что при первой возможности будет проведена эвакуация российских граждан в места их проживания или посольство.

20 апреля спецназ Судана сообщил о согласии на временное перемирие в период мусульманского праздника разговения.

Тогда же представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис сообщила на брифинге, что число погибших в столкновениях в Судане превысило 400 человек, пострадало свыше 3,5 тыс. жителей страны.

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