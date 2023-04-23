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Посол РФ в Судане рассказал о проработке маршрутов эвакуации людей

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Фото: МИД РФ
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Российские дипломаты в Судане сообщили, что почти все находившиеся в зоне боевых действий в Хартуме россияне эвакуированы в посольство РФ. Об этом заявил посол РФ в Хартуме Андрей Черновол 23 апреля.

«Дело в том, что боевые действия начались одновременно, повсеместно и достаточно активно, и такие серьезные боевые действия. У нас находились люди примерно в 6–7 горячих точках, к счастью, нам оттуда людей вытащить удалось, кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии. Это последняя точка, где отдельно от посольства находятся наши граждане, попавшие в опасную ситуацию. Всех, кто был в зоне боевых действий, удалось забрать в посольство», — рассказал «РИА Новости» дипломат.

Черновол добавил, что все возможные маршруты вывоза людей прорабатываются, но пока только в теории. Он пояснил: несмотря на заверения обеих противоборствующих сторон оказывать содействие в эвакуации, существуют объективные сложности, которые пока не позволяют выехать.

«Будем смотреть по обстановке. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, конечно, будем проводить как минимум частичную эвакуацию», — сказал Черновол.

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Ранее дипломат сообщал, что желание эвакуироваться из Судана посольству России подтвердили 140 человек. Этот список растет не за счет российских граждан — они все уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран, уточнил он.

Андрей Черновол отмечал 22 апреля, что российская сторона готова к эвакуации из Судана, но возможности это сделать в настоящее время нет. При этом, по словам посла, пока ни одна дипмиссия не смогла эвакуировать своих сотрудников из страны.

21 апреля силы быстрого реагирования (спецназ) Судана заявили о готовности частично открыть аэропорты для эвакуации из страны иностранных граждан. При этом спецназ готов оказать помощь в координации и предоставлении всех средств для эвакуации иностранцев и дипмиссий других государств.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

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