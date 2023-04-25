Боевики в Судане захватили биолабораторию с образцами заболеваний

Одни из сторон конфликта в Судане захватила центральную государственную биолабораторию с образцами заболеваний. Об этом 25 апреля сообщила в ходе трансляции в YouTube журналист телеканала Al Jazeera Хиба Морган со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По его словам, под чьим именно контролем находится лаборатория, пока не ясно.

«Реальны риски распространения эпидемии в Судане, в особенности холеры», — привела она слова представителя ВОЗ.

Уточняется, что вооруженные лица напали на 14 больниц. Специалисты ВОЗ работают над восстановлением работы лечебных учреждений столицы страны Хартума.

За 11 дней боев в Судане погибли 459 человек, ранения получили более 4 тыся.

Столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) в Судане продолжаются.

Ранее во вторник армия Судана заявила, что спецназ захватил здание посольства Омана и угнал автомобиль. Комментариев от Омана и спецназа пока не поступало.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение по эвакуации россиян из Судана пока не принято.

Посольство России в Хартуме 24 апреля сообщило об эвакуации россиянки с ребенком, которая была заблокирована в церкви. Они размещены в здании посольства и не пострадали в ходе конфликта в Судане.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командиром спецназа Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.