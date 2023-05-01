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Источник сообщил об эвакуации из посольства РФ в Хартуме 203 человек

«РИА Новости»: посольство РФ в Судане эвакуировало из Хартума 203 человека
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Фото: REUTERS/El Tayeb Siddig
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Российское посольство в Хартуме эвакуировало 203 человека из Судана, о чем стало известно в понедельник, 1 мая.

«Было эвакуировано из посольства РФ в Хартуме 203 человека. Самолеты с ними полчаса назад уже долетели до Каира и после дозаправки продолжал полет до Москвы», — передает слова информированного источника в суданской столице «РИА Новости».

Отмечается, что были эвакуированы не только россияне, но также и граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

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28 апреля профсоюз врачей Судана сообщил, что с начала столкновений между армией и спецназом погибло около 400 гражданских лиц, ранения получили 1928 гражданских лиц.

В тот же день министерство обороны Судана сообщило, что был обстрелян эвакуационный самолет Турции. Вооруженные силы Судана сообщили, что обстрел произвели силы быстрого реагирования. По их данным, был ранен один человек.

27 апреля армия Судана согласилась продлить перемирие на 72 часа. Тогда военные выразили надежду, что их противники не станут нарушать режим, «как это происходило в прошлые периоды».

22 апреля посол РФ в Хартуме Андрей Черновол сообщил, что почти все находившиеся в зоне боевых действий в Хартуме россияне эвакуированы в посольство РФ. Список желающих эвакуироваться также рос за счет граждан СНГ и некоторых других стран.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган республики), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

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