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Посольство РФ заявило о желании 140 человек эвакуироваться из Судана

Посол Черновол: около 140 человек запросили эвакуацию из Судана
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Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
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Желание эвакуироваться из Судана посольству России подтвердили 140 человек. Об этом в воскресенье, 23 апреля, заявил посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.

«Список, где мы учитываем российских граждан, дипломатов и так далее, составляет порядка 300 человек. Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек, этот список растет не за счет российских граждан — они все уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Черновол отметил, что сейчас строится план эвакуации. Однако любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения, что является рискованным шагом.

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21 апреля силы быстрого реагирования (спецназ) Судана заявили о готовности частично открыть аэропорты для эвакуации из страны иностранных граждан. При этом спецназ готов оказать помощь в координации и предоставлении всех средств для эвакуации иностранцев и дипмиссий других государств.

Позже Андрей Черновол отметил, что российская сторона готова к эвакуации из Судана, но возможности это сделать в настоящее время нет. При этом, по словам посла, пока ни одна дипмиссия не смогла эвакуировать своих сотрудников из страны.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

20 апреля спецназ Судана сообщил о согласии на временное перемирие в период мусульманского праздника разговения.

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