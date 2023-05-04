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Эксперты оценили вероятность успеха нового перемирия в Судане

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Фото: TASS/EPA
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Объявленное с 4 мая временное перемирие в Судане может завершиться переговорами при посредничестве Саудовской Аравии, однако неясно, какие рычаги давления применит Эр-Рияд для сближения двух сторон, отметил в беседе с «Известиями» исследователь Института международных исследований МГИМО Артем Адрианов.

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«Непонятно, какие рычаги давления применит Саудовская Аравия на стороны конфликта и как удастся интегрировать Силы быстрого реагирования в ВС Судана, сколько это займет времени. Саудовской Аравии тогда придется выступать гарантом перемирия, и большой вопрос, как она это будет делать», — заявил арабист.

По его словам, у королевства хорошие связи с обоими генералами — они участвовали в операции в Йемене, которую Эр-Рияд начал в 2015 году, и до переворота 2021-го выступали как единый военный блок. В первый же день конфликта в Судане именно Саудовская Аравия и Египет созвали экстренное заседание Лиги арабских государств по этому вопросу, напомнил Адрианов.

По мнению эксперта ИМЭМО РАН Станислава Иванова, вооруженное противостояние рискует продолжиться по истечении его срока срока, после 11 мая. Тем не менее он считает, что у Саудовской Аравии есть неплохие шансы примирить две враждующие стороны за счет своего влияния в этом государстве.

«Количество жертв уже зашкаливает, обе стороны устали и ищут выход из положения, и тут как нельзя кстати Саудовская Аравия со своей инициативой. Сейчас нужно дождаться окончания сроков перемирия — если оно будет продлено или если сторонам при посредничестве Эр-Рияда удастся договориться о каком-то компромиссе, то ситуация нормализуется», — уверен эксперт.

Столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане продолжаются с 15 апреля. С начала конфликта в Судане погибли уже более 500 человек, свыше 4,1 тыс. получили ранения. В результате посреднических усилий президента Южного Судана Сальватора Киира стороны конфликта договорились о более длительном перемирии, которое вступает в силу 4 мая и продлится до 11-го числа.

Также, согласно заявлению МИД Южного Судана, обе стороны готовы назначить представителей для участия в мирных переговорах. Ранее сообщалось, что командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан может встретиться с главой спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти) за пределами Хартума. Позже отмечалось, что представители враждующих сторон генерал-майор ВС Судана Абу Бакр Фагири и генерал СБР Муса Осман даже примут участие в прямых переговорах в саудовском городе Джидда для обсуждения перемирия.

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Враждующая страна: чего ждать от режима прекращения огня в Судане

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