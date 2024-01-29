Песков сообщил, что Путин не планирует участвовать в предвыборных дебатах

Кандидат в президенты России, действующий президент Владимир Путин не намерен участвовать в предвыборных дебатах, сообщил 29 января журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент не участвует в предвыборных дебатах», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее в понедельник Центризбирком (ЦИК) РФ зарегистрировал действующего президента России кандидатом на выборах главы государства. Удостоверение о регистрации получено сопредседателем предвыборного штаба Путина, народным артистом РФ Владимиром Машковым.

Он заявил, что лично передаст российскому лидеру удостоверение кандидата в президенты в ближайшее время. По словам артиста, штаб сделает всё, чтобы россияне узнали как можно больше о предстоящих выборах и о делах кандидата.

26 января заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что проверка подписей в поддержку Путина на президентских выборах завершена. По его словам, подписи отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.

До этого, 22 января, в ЦИК представили 315 тыс. подписей в поддержку Путина. Как сообщил тогда Машков, было собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.