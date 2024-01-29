Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: пошаговая инструкция для регистрации

В 2024 году в России с 15 по 17 марта пройдут президентские выборы. Президента выбирают на шесть лет всеобщим тайным голосованием, принять участие в котором могут все совершеннолетние граждане РФ, за исключением недееспособных и отбывающих срок в местах лишения свободы. В прошлый раз президента РФ выбирали в 2018 году, по итогам пост главы государства занял Владимир Путин. Отдать голос за понравившегося кандидата россияне смогут как на избирательных участках, так и в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ), однако оно будет доступно не во всех регионах. Подробности о дистанционном электронном голосовании и подробная инструкция, как голосовать онлайн, — в материале «Известий».

Регистрация на ДЭГ на выборах – 2024: когда начинается и заканчивается

В 2024 году президентские выборы пройдут в марте с 15-го по 17-е число в очном и дистанционном формате. При этом избиратели уже могут зарегистрироваться на ДЭГ: регистрация открылась 29 января и продлится до 23:59 мск 11 марта. Жителям Москвы проходить регистрацию не нужно, для них ДЭГ проводится на портале mos.ru. Участвовать в выборах могут все граждане РФ, которым на 17 марта исполнится 18 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Условия участия в ДЭГ:

— подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»;

— прописка в регионе, где проводится ДЭГ;

— подтвержденный номер телефона в личном кабинете;

— данные на «Госуслугах» сопоставлены с данными регистра избирателей, участников референдума ЦИК России;

— возраст избирателя достиг 18 лет на момент проведения выборов.

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Кто может проголосовать онлайн на выборах президента: регионы, возраст

Принять участие в ДЭГ могут все совершеннолетние граждане России, однако функция доступна не во всех регионах. Регионы, в которых доступно электронное голосование, опубликованы на сайте «Госуслуги». Так, ДЭГ доступно совершеннолетним гражданам с постоянной пропиской в 29 регионах:

— Республика Карелия;

— Республика Крым;

— Чувашская Республика;

— Алтайский край;

— Камчатский край;

— Пермский край;

— Архангельская область;

— Белгородская область;

— Владимирская область;

— Вологодская область;

— Воронежская область;

— Калининградская область;

— Калужская область;

— Курская область;

— Липецкая область;

— Московская область;

— Мурманская область;

— Нижегородская область;

— Новгородская область;

— Новосибирская область;

— Псковская область;

— Ростовская область;

— Свердловская область;

— Томская область;

— Челябинская область;

— Ярославская область;

— Ненецкий автономный округ;

— Город федерального значения Москва;

— Город федерального значения Севастополь.

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С 6 марта заявление на онлайн-голосование можно подать через участковую избирательную комиссию (УИК).

Как подать заявку на дистанционное голосование через «Госуслуги»: пошаговая инструкция

Для подачи заявления потребуется подтвержденный аккаунт на «Госуслугах». В случае если аккаунт еще не верифицирован, необходимо направить код подтверждения на личный мобильный номер. После авторизации необходимо нажать кнопку «Начать» во вкладке «Подача заявления для участия в электронном голосовании».

Для регистрации на ДЭГ необходимо подтвердить адрес регистрации по месту жительства. Если адрес не совпадает, необходимо скорректировать данные. После подтверждения сайт перенаправит на новую страницу, где пользователям обозначат, какие избирательные кампании проводятся по месту регистрации, а именно — выборы президента Российской Федерации.

Следующим шагом необходимо проверить корректность паспортных данных. Если избиратель в последнее время менял документы и данные «Госуслуг» до сих пор не обновились, следует скорректировать их самостоятельно.

После проверки паспортных данных следует подтвердить, является ли номер, прикрепленный к учетной записи, актуальным.

Далее избиратель подтверждает корректность введенных данных, а также обозначает свою осведомленность в том, что в случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке очно он уже не сможет.

Финальный этап регистрации — отправка кода подтверждения на мобильный номер телефона.

Отслеживать статус заявления можно в личном кабинете, если возле заявления обновится статус на «Учтено», значит, избиратель может участвовать в ДЭГ.

Когда электронное голосование на выборах в марте 2024-го

Дистанционное электронное голосование пройдет на двух платформах: московской (mos.ru) и федеральной (vybory.gov.ru). В первом случае дополнительная регистрация не потребуется, кроме того, москвичи смогут отдать свой голос через электронные терминалы. Регионы своевременно до начала выборов должны пройти регистрацию на «Госуслугах».

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Чтобы проголосовать при помощи ДЭГ на мобильном устройстве, необходимо установить приложение «Госуслуги» либо воспользоваться порталом в мобильном браузере. Если регион избирателя есть в списке тех, которым доступно электронное голосование, гражданин может отдать свой голос за кандидата в президенты онлайн из любой точки России.

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Можно ли отменить заявку в ДЭГ и пойти на избирательный участок

В случае если гражданин передумал голосовать посредством ДЭГ и хочет посетить избирательный участок, необходимо отозвать заявление на портале «Госуслуги» до 11 марта. Процесс отзыва заявления может занять до двух рабочих дней. Следует помнить, что учитываться будет московское время отзыва. Если не удалось отозвать заявление в назначенный срок, проголосовать на избирательном участке с бумажным бюллетенем не получится.

Отозвать заявление можно в разделе «Заявления» на портале «Госуслуги», перед этим необходимо проверить корректность введенных данных и ввести код из SMS, которое придет по номеру, указанному в личном кабинете. Сразу после отправки статус документа поменяется на «Заявление в процессе отзыва», а после одобрения — на «Заявление отозвано». Отозванное заявление аннулируется, и для того чтобы вновь стать участником электронного голосования, его нужно будет направить повторно до 11 марта 23:59 мск.