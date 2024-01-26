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ЦИК проверила подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Центризбирком РФ проверил подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России, действующего президента Владимира Путина на выборах и отправил протокол о проверке в избирательный штаб, сообщил 26 января заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«Мы обязаны были завершить проверку подписей в полном объеме по той выборке, которая была сделана в соответствии с законодательством и нормативными актами ЦИК РФ. Проверялось 60 тыс. подписей, выбранных случайным методом», — отметил он в разговоре с ТАСС.

По словам Булаева, подписи в поддержку Путина отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.

«Подписи, предъявленные представителями избирательного штаба Владимира Владимировича [Путина], отличались очень высоким качеством и выявлены буквально единичные недостатки, которые мы предъявили в протоколе, а именно по нескольким десяткам подписей, что позволяет рассмотреть вопрос о регистрации», — рассказал он.

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Ранее, 22 января, в ЦИК представили 315 тыс. подписей в поддержку Путина на президентских выборах. Как сообщил сопредседатель штаба, народный артист РФ Владимир Машков, было собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону.

До этого, 20 января, Машков сообщил, что с 9 января в приемную избирательного штаба поступило более 12 тыс. предложений и пожеланий от граждан.

Избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе 21 декабря 2023 года. В нем находятся руководство и волонтеры, работа ведется круглосуточно. Прийти туда можно по будням с 09:00 до 18:00.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

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