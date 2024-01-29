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Машков заявил о намерении лично передать Путину удостоверение кандидата в президенты

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Сопредседатель центрального избирательного штаба Владимира Путина, народный артист РФ Владимир Машков заявил, что лично передаст российскому лидеру удостоверение кандидата в президенты в ближайшее время. Об этом он сообщил 29 января на заседании Центризбиркома.

«Выражаю благодарность ЦИК за то, что провели такую кропотливую работу по проверке документов. Мы знаем, какой это огромный труд. Для меня большая часть получить, а затем передать удостоверение кандидата в президенты. В самое ближайшее время я это сделаю», — сказал он.

По словам Машкова, для Путина большое значение имеет поддержка россиян.

«Для Владимира Владимировича принципиально важно видеть поддержку россиян независимо от политических предпочтений граждан. В местах сборах подписей наблюдали единение — приходили семьями, приезжали из регионов», — отметил сопредседатель центрального избирательного штаба.

Машков также добавил, что штаб сделает всё, чтобы россияне узнали как можно больше о предстоящих выборах и о делах кандидата.

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26 января заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что проверка подписей в поддержку Путина на президентских выборах завершена. По его словам, подписи отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.

Ранее, 22 января, в ЦИК представили 315 тыс. подписей в поддержку Путина. Как сообщил тогда Машков, было собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

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