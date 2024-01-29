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ЦИК России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента

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Центризбирком (ЦИК) РФ зарегистрировал действующего президента России Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства, которые были назначены на март 2024 года. Об этом 29 января заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«[Решение] принято единогласно», — сказала она.

Удостоверение о регистрации было получено сопредседателем предвыборного штаба Путина, народным артистом РФ Владимиром Машковым. Он заявил, что передаст документ российскому лидеру в самое ближайшее время.

При этом на самом заседании были зарегистрированы в качестве доверенных лиц действующего президента РФ еще 198 человек. Таким образом, их общее число достигло 544 человек.

Помимо этого секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что из отобранных в поддержку Путина 60 тыс. подписей лишь 0,15% были признаны недействительными. Как уточняется, в таких случаях допустимы 5% брака. Причина была связана с неточностью в сведениях об избирателях, недостоверных подписей не имелось, отметила Бударина.

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Ранее, 26 января, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что проверка подписей в поддержку Путина на президентских выборах завершена. По его словам, подписи отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.

До этого, 22 января, в ЦИК представили 315 тыс. подписей в поддержку Путина. Как сообщил тогда Машков, было собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

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