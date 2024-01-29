ЦИК России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента

Центризбирком (ЦИК) РФ зарегистрировал действующего президента России Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства, которые были назначены на март 2024 года. Об этом 29 января заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«[Решение] принято единогласно», — сказала она.

Удостоверение о регистрации было получено сопредседателем предвыборного штаба Путина, народным артистом РФ Владимиром Машковым. Он заявил, что передаст документ российскому лидеру в самое ближайшее время.

При этом на самом заседании были зарегистрированы в качестве доверенных лиц действующего президента РФ еще 198 человек. Таким образом, их общее число достигло 544 человек.

Помимо этого секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что из отобранных в поддержку Путина 60 тыс. подписей лишь 0,15% были признаны недействительными. Как уточняется, в таких случаях допустимы 5% брака. Причина была связана с неточностью в сведениях об избирателях, недостоверных подписей не имелось, отметила Бударина.

Ранее, 26 января, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что проверка подписей в поддержку Путина на президентских выборах завершена. По его словам, подписи отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.

До этого, 22 января, в ЦИК представили 315 тыс. подписей в поддержку Путина. Как сообщил тогда Машков, было собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.