Штабная ситуация: предвыборная кампания в России вступает в активную фазу

Предвыборная кампания в России 17 января заметно активизировалась. Владимир Путин в этот день посетил свой предвыборный штаб, в Москве официально открылся штаб Владислава Даванкова («Новые люди»), а Леонид Слуцкий (ЛДПР) запустил предвыборный сайт. На данный момент статус кандидата есть также у Николая Харитонова (КПРФ). Для самовыдвиженцев и представителей непарламентских партий интрига со сбором необходимого числа подписей сохраняется. Исключение здесь — действующий глава государства кандидат в президенты Владимир Путин: при необходимых 300 тыс. подписей в его поддержку уже собрано свыше 2,5 млн. Как российские политики начинают свои предвыборные кампании и чьи фамилии, скорее всего, попадут в бюллетень — в материале «Известий».

Ход президентской кампании

До момента, когда самовыдвиженцы и представители непарламентских партий должны предоставить в ЦИК РФ подписи в свою поддержку, остается около двух недель. Полный список утвержденных кандидатов в президенты будет опубликован 10 февраля.

На данный момент на участие в голосовании претендуют 11 человек. Центризбирком зарегистрировал трех кандидатов: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова, — им как представителям парламентских партий собирать подписи не нужно.

Претенденты от непарламентских политических партий должны в срок до 31 января представить не менее 100 тыс. подписей. Эту процедуру необходимо пройти Сергею Малинковичу («Коммунисты России»), Борису Надеждину («Гражданская инициатива»), Андрею Богданову (Российская партия свободы и справедливости), Сергею Бабурину («Российский общественный союз») и Ирине Свиридовой (Демократическая партия России).

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Действующему главе государства Владимиру Путину, Раде Русских и Анатолию Баташеву как самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей.

Можно с уверенностью сказать, что вопрос со сбором на сегодняшний день точно решил только Владимир Путин. В поддержку его самовыдвижения подписи поставили более 2,5 млн человек. Кандидат в президенты 17 января приехал в Гостиный Двор, где расположен его избирательный штаб, и пообщался с сопредседателями.

— Хочу вас поблагодарить и всех, кто принимает участие в работе штаба, волонтеров, конечно. Особенно на, так скажем, пока сложных территориях. Это требует не просто личного времени, но и личного мужества. Я отдаю себе в этом отчет, так что всем большое спасибо, — сказал Владимир Путин.

Он также сообщил о планах пообщаться со своими доверенными лицами на предстоящих выборах президента. Избирательный штаб действующего главы государства уже на следующей неделе представит в Центризбирком подписи в его поддержку, рассказал сопредседатель штаба народный артист РФ Владимир Машков.

Владимир Путин и Владимир Машков во время посещения предвыборного штаба в Гостином Дворе Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Открытие штаба и сайта

Значимые события в рамках кампании произошли 17 января и в стане кандидатов от парламентских партий. Так, в Москве открылся штаб общественной поддержки кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова. Его возглавила замруководителя фракции в Госдуме Сардана Авксентьева. Сопредседателем стал президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

— Официальное открытие штаба прошло сегодня, но работа началась гораздо раньше. Те 3 тыс. обращений и предложений, которые мы получили, приходили в приемную партии и нашим депутатам в регионах. Мы учитывали их, когда готовили предвыборную программу Владислава Даванкова. Теперь, открыв сеть штабов в 66 регионах, выводим работу на новый уровень, — заявили «Известиям» в пресс-службе партии «Новые люди».

Там отметили, что в штабах будут принимать избирателей, работать с обращениями граждан, проводить встречи и лекции. Кроме того, Владислав Даванков в рамках кампании планирует провести мероприятия примерно в 40 регионах, уточнили в пресс-службе. Кандидат уже посетил Белгород, Смоленск, Челябинск, Екатеринбург, в ближайших планах — Воронеж, а затем ряд сибирских городов.

В пресс-службе ЛДПР рассказали «Известиям», что кампания Слуцкого проходит очень интенсивно.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий дает старт акции «Всероссийский опрос граждан» в Москве Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Начали с Чукотки. Всего в планах посетить 30 регионов. Леонид Слуцкий проедет все федеральные округа и по итогам визитов, встреч с людьми, бизнесом, а также результатов всероссийского опроса будут сформированы планы развития для каждого округа. Они будут основой дальнейшей работы ЛДПР, — уточнили в пресс-службе.

Николай Харитонов также заявил о начале активной работы в рамках президентской кампании.

— На президентские выборы мы вышли с хорошо проработанной программой, понятными и продуманными предложениями по развитию страны. Сложный период жизни страны наглядно показал, что пора разворачиваться в сторону социализма, — сказал кандидат от КПРФ «Известиям».

Он добавил, что в избирательной кампании задействована вся структура партии во главе с председателем Геннадием Зюгановым. К штабу коммунистов может присоединиться каждый, достаточно просто узнать контакты ближайшего отделения КПРФ.

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступает на пленарном заседании форума «Плечом к плечу» в Красногорске Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Шансы на включение в бюллетень

Хотя на участие в предвыборной гонке сейчас претендуют 11 человек, политологи прогнозируют, что в избирательном бюллетене мы увидим от четырех до шести фамилий.

— С высокой вероятностью будут зарегистрированы для участия в кампании Путин, Харитонов, Слуцкий и Даванков. Надеждин предпринимает немало предварительных технологических и медийных шагов, однако вероятность, что он соберет подписи, крайне низка. Остальные выдвинувшиеся кандидаты малозаметны и существенного влияния на ход кампании не окажут, — сказал «Известиям» гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

По его словам, главное отличие выборов-2024 от кампаний 2018 и 2012 годов заключается в ситуативности принимаемых политических решений, а также в повестке, с которой выступают кандидаты.

— Стратегическое планирование, трансляция ясных содержательных посланий пока заметны не у всех. Впрочем, всё может измениться с началом агитационной кампании, — добавил Дмитрий Орлов.

Заседание ЦИК России Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В избирательные бюллетени на выборах президента попадет не более 4–6 фамилий, считает первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

В этот же день, 17 января, очередное заседание провел и Центризбирком. Все вопросы повестки так или иначе были связаны с президентской кампанией. Кроме того, председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что для комиссии дело чести провести ее так, чтобы комар носа не подточил.

Она добавила, что члены избирательных комиссий, участвующие в сборе подписей, будут нести ответственность за нарушения закона — такие единичные случаи уже есть. Также Элла Памфилова обратила внимание, что участники предвыборной гонки уже могут размещать агитационные баннеры.