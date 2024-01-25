Реклама
Прямой эфир
Общество
В Псковской области с 25 по 30 января по ночам будут отключать LTE
Общество
Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега
Мир
США и Великобритания ввели санкции против йеменских хуситов
Мир
Нетаньяху заявил о цели полностью ликвидировать ХАМАС
Мир
Министр обороны ФРГ заявил о тупике в конфликте на Украине
Политика
Консульства КНР в РФ приостановят выдачу виз с 10 по 17 февраля
Происшествия
Летевший в Мурманск борт Smartavia вернулся в Петербург из-за неисправности
Авто
АвтоВАЗ выпустит Lada Aura в версии для такси
Экономика
Чернышенко заявил о выделении из бюджета 2,3 млрд рублей на повышение стипендий
Мир
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,5% годовых
Мир
В Госдуме назвали причины протестов фермеров в странах Евросоюза
Авто
Доля автодилеров китайских брендов в РФ превысила 60%
Недвижимость
Аренда квартир в России подорожала за год на 18–24%
Происшествия
Лифт с пассажирами рухнул в шахту в Нижневартовске
Общество
МЧС объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае
Сюжет:

РФ призвала ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Ил-76 в Белгородской области

Лукашевич: Россия призвала ОБСЕ осудить теракт Киева, в ходе которого сбили Ил-76
0
Фото: ТАСС/Река Александр
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия призвала ОБСЕ осудить теракт ВСУ, в результате которого был сбит Ил-76 в Белгородской области, а также недавний обстрел рынка в Донецке и другие военные преступления Киева. С таким заявлением перед журналистами выступил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Об этом сообщает «РИА Новости» 25 января.

Лукашевич также отметил, что Россия не приглашала ни ОБСЕ, ни ООН к расследованию по сбитому Ил-76.

По словам постпреда, Россия, представив на площадке организации фактуру по крушению Ил-76, не получила никакой реакции от западных коллег.

«У нас каждое выступление (на площадке ОБСЕ — Ред.), а также наших коллег на Форуме пестрит фактурой, но никто не собирается принимать ее во внимание, потому что считают, что эта некая пропаганда», — сказал он.

По словам Лукашевича, Москва будет добиваться от руководства организации внятной реакции на теракт ВСУ.

«Россия требует решительно осудить и привлечь к ответственности всех, кто совершает чудовищные террористические действия», — добавил постпред.

Он также заявил, что приоритетной задачей для ОБСЕ остается подбор новых кандидатов на руководящие посты. По его словам, мальтийское председательство в организации может «как спасти ее, так и столкнуть в пропасть».

«Россия открыта к работе с мальтийским председательством в ОБСЕ для смены подходов в деятельности организации», — подытожил он.

Совбез совести: в ООН обсудили Украину и теракты в Белгороде и Донецке
Россия заявила о причастности Запада к преступлениям ВСУ против гражданского населения

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили ВСУ, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В свою очередь в главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

Кроме того, Вооруженные силы Украины 21 января обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. По последним данным, 27 человек погибли, еще 26 пострадали. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин тогда отметил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно. В связи со случившимся 22 января объявлено в регионе днем траура.

В МИД РФ удар ВСУ назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил удар ВСУ.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024