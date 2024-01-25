РФ призвала ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Ил-76 в Белгородской области

Россия призвала ОБСЕ осудить теракт ВСУ, в результате которого был сбит Ил-76 в Белгородской области, а также недавний обстрел рынка в Донецке и другие военные преступления Киева. С таким заявлением перед журналистами выступил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Об этом сообщает «РИА Новости» 25 января.

Лукашевич также отметил, что Россия не приглашала ни ОБСЕ, ни ООН к расследованию по сбитому Ил-76.

По словам постпреда, Россия, представив на площадке организации фактуру по крушению Ил-76, не получила никакой реакции от западных коллег.

«У нас каждое выступление (на площадке ОБСЕ — Ред.), а также наших коллег на Форуме пестрит фактурой, но никто не собирается принимать ее во внимание, потому что считают, что эта некая пропаганда», — сказал он.

По словам Лукашевича, Москва будет добиваться от руководства организации внятной реакции на теракт ВСУ.

«Россия требует решительно осудить и привлечь к ответственности всех, кто совершает чудовищные террористические действия», — добавил постпред.

Он также заявил, что приоритетной задачей для ОБСЕ остается подбор новых кандидатов на руководящие посты. По его словам, мальтийское председательство в организации может «как спасти ее, так и столкнуть в пропасть».

«Россия открыта к работе с мальтийским председательством в ОБСЕ для смены подходов в деятельности организации», — подытожил он.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили ВСУ, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В свою очередь в главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

Кроме того, Вооруженные силы Украины 21 января обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. По последним данным, 27 человек погибли, еще 26 пострадали. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин тогда отметил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно. В связи со случившимся 22 января объявлено в регионе днем траура.

В МИД РФ удар ВСУ назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил удар ВСУ.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.