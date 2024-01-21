Генсек ООН строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке, в результате которого погибли более двух десятков мирных жителей города. Об этом вечером 21 января сообщили в офисе генсека всемирной организации.

«Генеральный секретарь решительно осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел города Донецка», — цитирует его сообщение «РИА Новости».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка ранее в этот день. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать. По последним данным, 27 человек стали жертвами этой атаки, 25 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек были госпитализированы, в том числе двое детей. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Пушилин также отметил, что атака произошла в выходной день — воскресенье, когда на рынке было наиболее многолюдно. Одна из очевидиц обстрела рассказала «Известиям», что ВСУ целенаправленно били по магазинам. В связи со случившимся Пушилин объявил понедельник, 22 января, днем траура по жертвам удара.

В МИД России удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. В заявлении ведомства указано, что российская сторона категорически осуждает такие действия. Там призвали международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева, поскольку их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан.

Кроме того, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что данный удар ВСУ может стать 22 января одной из главных тем заседания СБ ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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