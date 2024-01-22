В Донецке приспустили флаги в день траура после обстрела рынка
В Донецке проходит день траура по погибшим в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку. Об этом 22 января сообщил корреспондент «Известий».
В центре города приспустили флаги России и Донецкой Народной Республики (ДНР).
ВСУ обстреляли рынок с большим скоплением людей 21 января. По последним данным, 27 человек погибли, еще 25 пострадали. Минздрав РФ сообщил, что 18 человек, включая двоих детей, госпитализированы. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, причастных к обстрелу Донецка.
Глава региона Денис Пушилин заявил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно.
В МИД РФ удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева. Как указали в дипведомстве, их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке.
В свою очередь политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» назвал убийством людей обстрел Донецка со стороны ВСУ. По его словам, украинские боевики обстреливают мирных граждан из-за отсутствия результатов на фронте, а также из-за давления со стороны западных сторонников на фоне ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Украины.
Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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