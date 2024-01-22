Число раненых при ударе по рынку Донецка достигло 26 человек
Ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке получили 26 человек. Об этом 22 января сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«На данный момент в результате чудовищного теракта со стороны военных формирований Украины 27 погибших, 26 раненых», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, федеральные власти находятся на связи с больницами Донецка и проводят консультации по видеоконференции.
ВСУ обстреляли рынок с большим скоплением людей в Донецке 21 января. Ранее сообщалось, что 27 человек погибли в результате этой атаки. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек, включая двоих детей, были госпитализированы. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, причастных к обстрелу Донецка.
В ДНР 22 января объявили днем траура. Пушилин заявил днем ранее, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно.
В МИД РФ удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева. Как указали в дипведомстве, их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что удар ВСУ может стать 22 января одной из главных тем заседания СБ ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке.
В свою очередь политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» назвал убийством людей обстрел Донецка со стороны ВСУ. По его словам, украинские боевики обстреливают мирных граждан из-за отсутствия результатов на фронте, а также из-за давления со стороны западных сторонников на фоне ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Украины.
Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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