Результаты программы военной подготовки в Великобритании украинских солдат и гражданских лиц могут помочь в создании британской «гражданской армии». Об этом 24 января сообщила газета The Times со ссылкой на источник в правительстве.

По его словам, тот факт, что в рамках учений Interflex обучение прошли более 30 тыс. украинцев, можно считать «репетицией» на случай возможной войны Соединенного Королевства с Россией.

«Мы замечаем, что многое из того, что мы делаем, может служить репетицией миссии по созданию нашего собственного второго эшелона», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что наблюдавшие за ходом программы эксперты британского министерства обороны сочли ее успешной и нашли в ней «полезные уроки».

Заявления о возможности военного конфликта с Россией в последнее время звучали на Западе неоднократно. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, антироссийская позиция западных стран находится сейчас на пике. Европейские столицы заявляют об эфемерной опасности, которая якобы проистекает из России в целях отвлечь общественность от «прогоревших» инвестиций на поддержку Киева, отметил он.

В частности, 23 января министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией, не сбрасывая со счетов эту возможность.

Между тем 17 января член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что звучащие на Западе призывы готовиться к войне с Россией делают международную обстановку нервной и ведут к эскалации.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой и ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс.