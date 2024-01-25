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Песков заявил о пиковом этапе антироссийской политики Запада

Песков: антироссийскую политику Запада определяет Вашингтон
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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Жесткая антироссийская позиция западных стран находится в данный момент на пике, что доказывают проводимые НАТО масштабные учения. Об этом 25 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Запад совершенно четко занимает позицию антироссийскую. И занимает позицию прежде всего, которую определяет Североатлантический альянс. Политика этого альянса определяется за океаном, в Вашингтоне», — сказал он в эфире Первого канала.

Песков отметил, что линия западных стран на сдерживание России никуда не уходила и периодически обостряется. Лучшим свидетельством того, что сейчас она находится на пике, являются проводимые сейчас НАТО учения Steadfast Defender 2024, пояснил он.

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Крупнейшие за последнее десятилетие военные учения стран НАТО Steadfast Defender 2024 стартовали накануне. Они будут проходить в Атлантике и Европе и продлятся несколько месяцев. В них будут задействованы около 90 тыс. военнослужащих.

Ранее, 18 января, данные учения анонсировал главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи. Тогда же агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных Сухопутных сил. Сценарием станет нападение России на территорию союзников. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр также заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Между тем в декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой и ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Российский лидер неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, однако Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.

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