Жесткая антироссийская позиция западных стран находится в данный момент на пике, что доказывают проводимые НАТО масштабные учения. Об этом 25 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Запад совершенно четко занимает позицию антироссийскую. И занимает позицию прежде всего, которую определяет Североатлантический альянс. Политика этого альянса определяется за океаном, в Вашингтоне», — сказал он в эфире Первого канала.

Песков отметил, что линия западных стран на сдерживание России никуда не уходила и периодически обостряется. Лучшим свидетельством того, что сейчас она находится на пике, являются проводимые сейчас НАТО учения Steadfast Defender 2024, пояснил он.

Крупнейшие за последнее десятилетие военные учения стран НАТО Steadfast Defender 2024 стартовали накануне. Они будут проходить в Атлантике и Европе и продлятся несколько месяцев. В них будут задействованы около 90 тыс. военнослужащих.

Ранее, 18 января, данные учения анонсировал главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи. Тогда же агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных Сухопутных сил. Сценарием станет нападение России на территорию союзников. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр также заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Между тем в декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой и ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Российский лидер неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, однако Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.