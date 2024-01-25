В НАТО объявили о начале крупнейших за десятилетие учений

В НАТО стартовали крупнейшие за последнее десятилетие военные учения Steadfast Defender 2024. Об этом 24 января заявил официальный представитель альянса Дилан Уайт.

«Военный корабль США Gunston Hall сегодня отправился в плавание, ознаменовав начало Steadfast Defender 2024, крупнейших учений НАТО за последние десятилетия», — написал он в соцсети X.

Отмечается, что учения будут проходить в Атлантике и в Европе и продлятся несколько месяцев. В них будут задействованы около 90 тыс. военнослужащих.

До этого, 23 января, в Минобороны Белоруссии обвинили НАТО в нарушении Венского документа о безопасности, когда альянс не пригласил страну наблюдать за учениями. Это нарушение международных обязательств, добавили там.

Ранее, 18 января, главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи сообщил, что НАТО проведет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender 2024, что соответствует реализации оборонных планов альянса.

Тогда же агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием учений станет нападение России на территорию союзников. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

До этого, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Соединенные Штаты «специально втащили нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывают на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил Путин.