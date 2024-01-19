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В НАТО призвали граждан быть готовыми к полномасштабной войне с РФ

Адмирал Бауэр: европейцам нужно быть готовыми к войне с РФ
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Фото: Global Look Press/ Sgt. Christian Aquino
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Председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Об этом сообщила газета The Telegraph 18 января.

«Нам нужно быть более готовыми по всему спектру <...> Нужно иметь систему, позволяющую найти больше людей на случай войны, независимо от того, начнется она или нет. Затем можно говорить о мобилизации, резервистах или призыве», — сказал Бауэр.

По его словам, возможный конфликт с Россией потребует кардинальных изменений в жизни гражданских лиц. В случае начала войны будет необходимо мобилизовать большое количество гражданского населения, а правительства должны будут создать системы для управления этим процессом, сказал он журналистам после встречи руководителей оборонных ведомств НАТО в Брюсселе.

«Нужно иметь возможность опираться на промышленность, способную производить оружие и боеприпасы достаточно быстро, чтобы иметь возможность продолжать конфликт, если вы в нем участвуете», — отметил Бауэр.

В газете подчеркнули, что высокопоставленные чиновники НАТО все больше обеспокоены тем, что правительства и частные производители оружия отстают в подготовке на внутреннем фронте. Запасы оружия и боеприпасов истощились в результате конфликта на Украине, и при нынешних темпах производства на их пополнение уйдут годы. Тем временем Россия утроила свои военные расходы до 40% от всего национального бюджета, при этом резко ускорив производственные линии, добавляется в публикации.

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Накануне зарубежные СМИ сообщили, что НАТО хочет мобилизовать около 90 тыс. солдат для участия в крупных учениях по сдерживанию России, которые начнутся в феврале. По информации испанского издания ABC, маневры пройдут на территории Германии, Польши и Прибалтики, а также в Северном море.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал в разговоре с «Известиям» эти учения нагнетанием страстей и желанием показать, что деньги блока пропадают не зря. По его словам, альянсу также нужно показать, что альянс существует для того, чтобы защитить несчастную Европу от «коварных» русских.

До этого, 14 января, газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое якобы может произойти в 2025 году. Министерство обороны ФРГ, в свою очередь, заявило, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, но Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.

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