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Военный эксперт назвал нагнетанием страстей учения НАТО по сдерживанию РФ

Эксперт Литовкин: НАТО хочет показать учениями, что деньги блока пропадают не зря
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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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НАТО, проводя крупные военные учения по сдерживанию РФ, нагнетает страсти и хочет показать, что деньги блока пропадают не зря. Об этом «Известиям» 18 января заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее в четверг зарубежные СМИ сообщили, что НАТО хочет мобилизовать около 90 тыс. солдат для участия в крупных учениях по сдерживанию России, которые начнутся в феврале. По информации испанского издания ABC, маневры пройдут на территории Германии, Польши и Прибалтики, а также в Северном море.

«Учения серьезные, собираются несколько стран, авиация, военно-морской флот, сухопутные войска, бронетехника и прочее — НАТО нагнетают страсти. Им нужно показать, что альянс существует для того, чтобы защитить несчастную Европу от «коварных» русских. Кроме того, показать, что деньги, которые выделяются из бюджета натовских стран, пропадают не зря, а не уходят на бюрократию», — считает Литовкин.

По его словам, эти процессы являются безостановочной машиной для зарабатывания денег.

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Ранее, 14 января, газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое якобы может произойти в 2025 году.

Министерство обороны ФРГ, в свою очередь, заявило, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес данный план к уткам.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, но Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.

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