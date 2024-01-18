НАТО хочет мобилизовать около 90 тыс. солдат для участия в крупных учениях по сдерживанию России, которые начнутся в феврале. Об этом 18 января сообщает немецкий телеканал N-TV со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Как уточняется, агентству об этом стало известно в кулуарах встречи высших военных представителей Североатлантического альянса в Брюсселе.

Телеканал со ссылкой на DPA отмечает, что учения под названием «Стойкий защитник» станут крупнейшими в военном блоке со времен окончания холодной войны. Как указано, будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил.

Добавляется, что сценарием учений станет нападение России на территорию союзников, что подпадает под ст. 5 Североатлантического договора, согласно которой «вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом».

Ранее, 14 января, газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое якобы может произойти в 2025 году.

Министерство обороны ФРГ, в свою очередь, заявило, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild прошлогодним гороскопом для рыбы в раке. Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить МИД Германии. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес данный план к уткам.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, но Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.