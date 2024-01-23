Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности

НАТО не пригласила Белоруссию наблюдать за учениями альянса, чем нарушила международные обязательства. Об этом во вторник, 23 января, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.

По его словам, действия отдельных стран — членов альянса вызывают как минимум непонимание. Так, НАТО намерена привлечь на «крупнейшее за десятилетия» учение 90 тыс. военнослужащих, однако ни официального приглашения, ни даже уведомления Белоруссия не получала.

Ревенко отдельно упомянул Варшаву, которая также проигнорировала свои обязательства по Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности. При этом в конце февраля Польша планирует начать учения «Драгун-2024» «с существенным превышением пороговых значений».

«Нарушены положения глав V и VI Венского документа, предписывающие направление информации об учениях и приглашении принять участие в наблюдении. Такой подход не имеет ничего общего со стремлением сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе», — заключил он в своем аккаунте в X (бывш. Twitter).

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна и Польша планируют провести в апреле учения в Сувалкском коридоре, который разделяет Белоруссию и Калининградскую область. По его словам, данный район входит в стратегические планы НАТО.

До этого, 18 января, главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи сообщил, что НАТО проведет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender 2024. Он отметил, что учения продлятся несколько месяцев.

Ранее в этот день агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием учений станет нападение России на территорию союзников.

14 января газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое якобы может произойти в 2025 году. Министерство обороны ФРГ, в свою очередь, заявило, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.