Страны НАТО начнут на следующей неделе крупнейшие за десятилетия учения

НАТО проведет крупнейшие за последние десятилетия учения. Об этом 18 января объявил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи.

«Реализация наших оборонных планов предполагает постоянные учения. Поэтому сегодня мы объявляем о начале на следующей неделе крупнейших за последние десятилетия учений Steadfast Defender – 2024», — заявил он по итогам заседания военного комитета НАТО.

Каволи отметил, что планируется задействовать около 90 тыс. военных. Учения продлятся несколько месяцев.

Ранее в этот день агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием учений станет нападение России на территорию союзников.

14 января газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое якобы может произойти в 2025 году.

Министерство обороны ФРГ, в свою очередь, заявило, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.