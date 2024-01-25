В Германии сообщили о разработке плана по «сдерживанию» России

Германия впервые со времен холодной войны разрабатывает новый комплексный план обороны, подразумевающий «сдерживание» России и противодействующий саботажу критической инфраструктуры, кибератакам и дезинформации. Об этом со ссылкой на минобороны ФРГ пишет издание MDR.

«Бундесвер готовится к национальной обороне Германии. С этой целью будет составлен новый оперативный план для Германии (OPLAN), который определит, как действовать сообща в случае напряженности и обороны», — цитирует новостной портал командующего территориальным командованием управления бундесвера Андре Бодеманна.

Как отмечает генерал-лейтенант Бодеманн, такое оборонное планирование в первую очередь направлено на «сдерживание».

Также он рассказал, что данный план основан на текущей ситуации с безопасностью и «угрозе Германии и Европе в целом». Командующий подчеркнул, что одним из главных требований к плану была его реалистичность. По его словам, он должен быть не несбыточной мечтой, а тем, чем можно реально работать, так как старые планы обороны Германии больше не работают, говорится в материале.

Кроме того, в бундесвере предполагают, что в будущем часть военнослужащих понадобится для «защиты восточного фланга НАТО».

Помимо внешних угроз существуют и внутренние угрозы диверсий и дезинформации.

«Разделение между внешней и внутренней безопасностью уже не так четко, как несколько лет назад. Ведомствам нужно гораздо больше общаться, нам нужно гораздо больше обмениваться», — заключил Бодеманн.

Сообщается, что план будет разработан и согласован до конца марта. В среду, 31 января, его обсудят на симпозиуме в Берлине, во встрече примут участие в том числе представители полиции, офицеры гражданской обороны, ученые, энергетики и логисты.

В этот же день глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что «Россия понимает только силу», в том числе поэтому Финляндии приходится больше вкладывать в собственную безопасность. Европа нуждается в укреплении оборонной промышленности и продуманной стратегии «сдерживания», но пока страны-союзницы далеки от необходимого результата, указала она.

Ранее, 23 января, министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией. По словам чиновника, в Прибалтике необходимо сформировать немецкую бригаду, которая бы к 2027 году стала «полностью боеспособной». В Госдуме РФ его слова назвали «исторической амнезией» и напомнили, что Россия никогда не нападала первой.

До этого, 19 января, эстонское минобороны сообщило, что входящие в НАТО страны Балтии (Эстония, Литва и Латвия) решили создать общую оборонительную зону на границе с Россией и Белоруссией. Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил «Известиям», что даже при прямой инженерной поддержке НАТО на реализацию такой оборонительной линии может потребоваться несколько лет.

До этого, в ноябре, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями» назвал сумасшедшим заявление полковника НАТО Петера Нильсена о возможном военном столкновении России со странами Балтии.