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В ГД назвали политической амнезией слова министра обороны ФРГ о якобы войне с РФ

Депутат Хамзаев: слова министра обороны ФРГ о войне с РФ — историческая амнезия
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Россия никогда не нападала первой, а участившиеся заявления стран НАТО о возможной войне между блоком и РФ — историческая амнезия их представителей. Об этом «Известиям» 23 января заявил член комитета Госудумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF заявил, что Германии следует готовиться к войне с Россией, не сбрасывая со счетов эту возможность. Кроме того, Писториус подчеркнул, что в Прибалтике необходимо сформировать немецкую бригаду, которая бы к 2027 году стала «полностью боеспособной».

«Эти заявления, как записки сумасшедшего. Заявление из уст министра обороны ФРГ важный показатель исторической амнезии. То есть данный гражданин Германии забыл, что и какая история связывает его лично и его родину, государство с тем, о чем он сегодня говорит», — сказал Хамзаев.

По его мнению, такие заявления со стороны представителей стран НАТО делаются в угоду президентских выборов в США, которые пройдут в конце 2024-го года.

«Попытка угодить демократам, чтобы оправдать их, а значит и их коррупционные схемы по так называемому финансированию Украины, потому что все прекрасно понимают, что как только поменяется власть в Вашингтоне — первым делом начнут разбираться, куда и какие потоки ушли, на какие офшоры», — сказал депутат.

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Ранее, 14 января, немецкая газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024 года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским вооруженным силам к июню.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отнес к уткам данный план.

Позднее директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил, что материал Bild основан на сценарии предполагаемых учений, который попал в распоряжение журналистов.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.

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