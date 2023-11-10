В Госдуме назвали сумасшедшими заявления НАТО о возможной войне РФ с Балтией

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известями» 10 ноября назвал сумасшедшим заявление полковника НАТО Петера Нильсена о возможном военном столкновении России со странами Балтии.

Накануне командующий силами НАТО в Литве, полковник Петер Нильсен заявил в интервью Литовскому национальному телевидению и радио (LRT), что страны блока должны усилить свою оборону и подготовиться к возможной войне с Россией, пригрозив при этом, что Калининград и Санкт-Петербург окажутся в блокаде, если РФ начнет конфликт.

«Это какие-то сумасшедшие заявления, которые делают сегодня в НАТО. На Украине они сегодня продолжают нагнетать русофобскую политику и в Польше, и в Балтии, и Литва, и Латвия. Никто ни на кого не собирается нападать. Мы не собираемся воевать, в наших планах, в нашей стратегии национальной безопасности нет такого понятия, как нападать на кого-то. Мы защищаем свои интересы, и мы, естественно, будем защищать и Калининград, и Санкт-Петербург, и Луганск, и Донецк, и Запорожье, и Херсон — все наши территории», — заявил Водолацкий.

Депутат отметил, что подобными заявлениями НАТО пытается собрать вокруг себя те страны, которые сегодня начинают «дрейфовать» от Североатлантического альянса.

«Нам не нужно на кого-то нападать, кому-то угрожать, потому что мы несем добро, а НАТО, с учетом того что начинает медленно рассыпаться, как и Евросоюз, пытается сегодня такими заявлениями сконцентрировать и собрать вокруг себя тех, которые от них уже начинают дрейфовать, поэтому заявления фейковые, ничего не значащие, не имеющие под собой никакого слова», — резюмировал Водолацкий.

Ранее в этот день экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят указал на провальную политику Североатлантического альянса. Он отметил, что корень проблемы заключается в том, что в политике укоренились такие персоны, которые «недостаток компетенции замещают крайней самоуверенностью и даже невежеством».

До этого, 6 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у НАТО не хватит сил и возможностей, как в прежние времена, распространять свои «щупальца» по всей планете. Само существование блока в наши дни Лавров счел бессмысленным.