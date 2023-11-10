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Экс-командующий войсками НАТО Куят указал на провальную политику альянса

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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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Экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят указал на провальную политику Североатлантического альянса.

Он отметил, что корень проблемы заключается в том, что в политике, в частности в политике Германии, укоренились «такие персоны, которые недостаток компетенции замещают крайней самоуверенностью и даже невежеством».

«Политика, которую мы сейчас проводим — со времени последней смены правительства — меня совсем не поражает, но скорее такое развитие событий меня сильно разочаровывает. Прежде всего, тот фанатизм, с которым эта политика проводится — с повязками на глазах, без оглядки направо или налево. А главное — без осторожного продуманного подхода к нуждам собственного народа. И, разумеется, без единой мысли о том, к каким последствиям эта политика приведет население Украины, которое страдает от конфликта, которое уже понесло потери в сотни тысяч убитых, разрушении страны», — сказал он в интервью YouTube-каналу HKCM.

Куят считает, что всем этим пренебрегают, говоря о необходимости победы Украины. Он назвал это «своего рода заклинаниями».

«Например, немецкий министр во время посещения Украины заявила: «Украина победит, потому что она должна победить!» Это не политика, это — фанатизм. И это уже большое разочарование для меня. В основном потому, что всё ставится на карту, забывают о том, чему научила нас наша собственная национальная история, в том числе последних десятилетий, в которые мы применяли нашу политику обеспечения национальной безопасности, политику, которая обеспечила воссоединение Германии, позволила немцам десятилетия жить в безопасности и повышать свое благосостояние», — подчеркнул Куят.

По его словам, всё это теперь поставлено под удар. Так как вместо политики безопасности возникают новые риски, эскалация без оглядки на возможные последствия — как для украинского народа, так и для Запада. Он назвал это безответственным.

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Ранее, 6 ноября, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что НАТО терпит фиаско в украинском конфликте, в связи с чем его ждет незавидное будущее.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у НАТО не хватит сил и возможностей, как в прежние времена, распространять свои «щупальца» по всей планете. Глава МИД РФ констатировал, что Североатлантический альянс должен будет «надорваться». При этом само существование блока в наши дни Лавров счел бессмысленным.

4 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что НАТО создавалось как инструмент для подавления и сдерживания Советского Союза. Политик подчеркнул, что альянс остается «машиной для конфронтации».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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