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В США назвали поражение Украины отсутствием будущего для НАТО
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В США назвали поражение Украины отсутствием будущего для НАТО

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: поражение Украины поставит крест на будущем НАТО
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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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Североатлантический альянс (НАТО) терпит фиаско в украинском конфликте, в связи с чем его ждет незавидное будущее. Об этом 6 ноября заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

«Я не думаю, что у НАТО есть будущее. Организация не сможет ничего сделать, чтобы остановить или положить конец конфликту. И надо учитывать тот факт, что Украина фактически имела вторую по величине армию в альянсе после США, а за ней следовала Турция», — отметил разведчик в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Эксперт напомнил, что, даже несмотря на численность Вооруженных сил Украины (ВСУ), их разгромили. А сам конфликт украинской стороны обернулся провалом для западных стран.

«Людям не нравится, когда их связывают с проигрышным делом. Поэтому они быстро начнут умывать руки <…>, чтобы дистанцироваться от Украины», — сделал вывод специалист.

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Ранее 6 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у НАТО не хватит сил и возможностей, как в прежние времена, распространять свои «щупальца» по всей планете. Глава МИД РФ констатировал, что Североатлантический альянс должен будет «надорваться». При этом само существование блока в наши дни Лавров счел бессмысленным.

До этого, 13 октября, бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что приказ президента Украины Владимира Зеленского, отданный ВСУ следовать стратегиям НАТО в ходе контрнаступления, привел к тому, что украинская армия потерпела полный крах. Также он отметил, что НАТО установило искусственные временные рамки для контрнаступления, что вызывает только нарастающую усталость от конфликта.

26 августа обозреватель издания Al Binaa Мухаммед Садек аль-Хусейни сделал вывод, что попытки западных стран нанести стратегическое поражение России окончились провалом. Также он добавил, что «американо-натовская колониальная ось» начала приближаться к признанию реалий украинского майдана и международного стратегического баланса сил.

4 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что НАТО создавалось как инструмент для подавления и сдерживания Советского Союза. Политик подчеркнул, что альянс остается «машиной для конфронтации».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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