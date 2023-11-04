Песков напомнил, что НАТО создавалось для конфронтации с Россией

Североатлантический альянс (НАТО) был создан в 1949 году для подавления Советского Союза, для сдерживания России как правопреемницы СССР. Об этом в День народного единства, 4 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание».

«Всеми любимый нами Североатлантический альянс, НАТО, когда в 1949 году его создавали, его все-таки создавали как машину для подавления Советского Союза. Машину для сдерживания нашей страны, я не отделяю Россию от СССР, потому что мы правопреемники, для сдерживания нас», — отметил представитель Кремля.

Это была машина для конфронтации, подчеркнул Песков.

Песков привел пример, что любое оружие, например автомат Калашникова, «что ни делай, он всё равно будет автоматом».

«Иногда в мирным целях ты его не будешь использовать. Всё равно это будет орудие убийства. И так же НАТО — это оружие конфронтации», — продолжил он.

Представитель Кремля добавил, что на Западе десятилетиями говорят о том, что НАТО остается инструментом мира и процветания в Европе. При этом в военном блоке не реагировали на просьбы России не приближаться к российским границам, отметил Песков.

В конце октября стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил письма всем странам — участницам альянса, в которых заявил, что Швеция должна стать членом блока не позднее 28–29 ноября. Тогда же сообщалось, что он призвал парламент Турции ускорить голосование по членству Швеции в Североатлантическом альянсе. Он добавил, что в ближайшее время надеется трижды поприветствовать Стокгольм среди членов блока.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединились к блоку только Хельсинки.