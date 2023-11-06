Лавров усомнился в возможностях НАТО распространять «щупальца» по планете

У НАТО не хватит сил и возможностей, как в прежние времена, распространять свои «щупальца» по всей планете. На это в понедельник, 6 ноября, указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

«[НАТО] свои, как у нас говорили в то [советское] время, «щупальца» по всей планете распространяет. Печально, но я думаю, что они надорвутся: нельзя вот так нагло и настырно всем навязывать свою гегемонию, уже времена не те», — отметил глава ведомства.

Само существование Североатлантического альянса в наши дни Лавров счел бессмысленным.

«НАТО, в принципе, уже пережиток прошлого. НАТО не должно было сохранять свое существование после того, как исчез смысл создания Североатлантического альянса, я имею в виду прежде всего существование Советского Союза, во-вторых, существование Организации Варшавского договора», — уточнил министр.

По словам Лаврова, после распада СССР альянс продолжил курс на втягивание в свои ряды новых стран, которые стремились получить юридические гарантии безопасности на фоне напряженности между Россией и Западом.

Также на полях форума глава МИД России спрогнозировал, что формирующаяся новая глобальная архитектура «не будет подчинена ни одному гегемону». Лавров выразил уверенность в том, что в основу многополярного мира лягут демократичность и справедливость.

4 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что НАТО создавалось как инструмент для подавления и сдерживания Советского Союза. Политик подчеркнул, что альянс остается «машиной для конфронтации».