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Лавров указал на попытки англосаксов подтолкнуть Ближний Восток к большой войне

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Своими действиями англосаксы ставят Ближний Восток на грань большой войны. Об этом в понедельник, 6 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе ежегодной конференции послов ЕС в рамках марафона Российского общества «Знание».

По словам главы ведомства, коллективный Запад привык решать свои проблемы за счет других и «извлекать ренту гегемона».

«Методы, которыми США и их сателлиты пытаются действовать, хорошо известны. Это попытки сеять хаос в различных регионах мира, ссорить страны и народы, обострять межнациональные и межрелигиозные противоречия. Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны», — сказал Лавров.

Ситуация на Ближнем Востоке — не единственный пример подобной тактики западных стран, напомнил министр.

«Эта линия в полной мере проявляется и в других регионах, в том числе, на Украине. Примеров много, но результат один и тот же. Утрата или ослабление государственности, как это было с Ираком, Ливией, как пытались сделать с Сирийско-арабской республикой. Собственно, и на Украине государственность под большим-большим вопросом», — отметил он.

Тем не менее, глава российского МИД выразил уверенность в том, что в новом миропорядке, который формируется прямо сейчас, не будет места гегемонии.

«Понятно, что новая глобальная архитектура не будет подчинена одному гегемону, будет по-настоящему демократичной и справедливой. Полицентричность или многополярность, которые мы сейчас наблюдаем, носят действительно всеохватный характер», — резюмировал Лавров.

Новость дополняется.

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