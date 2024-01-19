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Страны Балтии одобрили создание линии обороны на границе с РФ и Белоруссией

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы договорились о создании общей оборонительной зоны на границе с Россией и Белоруссией. Об этом 19 января сообщило минобороны Эстонии на своем сайте.

Утверждается, что оборонительная линия будет создана в ближайшие годы. Ее целью станет сдерживание и защита от военной угрозы.

«Балтийская оборонительная зона — это тщательно продуманный проект, необходимость которого вытекает из ситуации с безопасностью. <Военная операция> России на Украине показала, что помимо техники, боеприпасов и живой силы нам нужны также объекты физической обороны на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра», — заявил глава ведомства Ханно Певкур.

Также министры обороны подписали соглашения о создании основы для совместного использования реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Ранее, 15 января, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять угрозу для восточного фланга НАТО. Она сочла, что в долгосрочной перспективе Североатлантическому альянсу необходимо принять стратегию сдерживания России по аналогии с холодной войной.

14 января Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024 года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским вооруженным силам к июню.

После чего в октябре Москва якобы перебросит войска и вооружения в Калининградскую область, где уже в декабре может начаться эскалация пограничного конфликта со странами Прибалтики. В 2025 году в день Х главнокомандующий силами НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат альянса.

Министерство обороны Германии прокомментировало публикацию заявлением, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес к уткам данный план.

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