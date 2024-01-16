Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Ученые создали биодатчики для диагностики рака молочной железы за 20 минут
Общество
Незаконно проданный остров под Новосибирском вернули государству
Политика
Путин установил почетное звание для работников местного самоуправления
Мир
В Верховной раде выступили за мобилизацию части депутатов
Мир
Байден назвал Трампа «явным фаворитом» от Республиканской партии
Мир
Покинувший президентскую гонку Рамасвами ответил о перспективах работы с Трампом
Общество
Синоптик предупредил о низком атмосферном давлении в Москве 16 января
Спорт
Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг Australian Open
Армия
Группировка «Запад» уничтожила боевиков ВСУ на купянском направлении
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти и перехвате семи беспилотников ВСУ
Недвижимость
Замоскворечье опередило районы ЦАО Москвы по темпам роста цен на первичное жилье
Мир
На Украине признали успех российских военных над ВСУ в Крынках
Культура
Стали известны лауреаты премии «Эмми-2024»
Мир
Спикер палаты представителей США приветствовал победу Трампа в Айове
Мир
СМИ сообщили о планах Рамасвами объявить о выходе из президентской гонки в США

Премьер Эстонии Каллас дала ЕС пять лет на подготовку к конфликту с РФ

Каллас сочла, что у ЕС есть три-пять лет на подготовку к «угрозе со стороны РФ»
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Konstantin Sednev
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять «угрозу» для восточного фланга НАТО. Об этом заявила 15 января британской газете The Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас со ссылкой на разведку страны.

«По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет. Это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», — отметила премьер.

Она сочла, что в долгосрочной перспективе Североатлантическому альянсу необходимо принять стратегию «сдерживания» России по аналогии с холодной войной.

Шаговая недоступность: стратегия НАТО по Украине зашла в тупик
Запад не верит в собственные обещания помощи Киеву

14 января Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024 года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским Вооруженным силам к июню.

После чего в октябре Москва якобы перебросит войска и вооружения в Калининградскую область, где уже в декабре может начаться эскалация пограничного конфликта со странами Прибалтики. В 2025 году в день Х главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат альянса.

Министерство обороны Германии прокомментировало публикацию заявлением, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес к уткам данный план.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024