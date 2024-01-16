Премьер Эстонии Каллас дала ЕС пять лет на подготовку к конфликту с РФ

У Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять «угрозу» для восточного фланга НАТО. Об этом заявила 15 января британской газете The Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас со ссылкой на разведку страны.

«По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет. Это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», — отметила премьер.

Она сочла, что в долгосрочной перспективе Североатлантическому альянсу необходимо принять стратегию «сдерживания» России по аналогии с холодной войной.

14 января Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024 года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским Вооруженным силам к июню.

После чего в октябре Москва якобы перебросит войска и вооружения в Калининградскую область, где уже в декабре может начаться эскалация пограничного конфликта со странами Прибалтики. В 2025 году в день Х главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат альянса.

Министерство обороны Германии прокомментировало публикацию заявлением, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес к уткам данный план.