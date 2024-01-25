Глава МИД Финляндии выразила уверенность в снятии Венгрией вето на помощь Украине

Венгрия снимет вето на выделение помощи Украине Евросоюзом. Таким мнением 25 января поделилась глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

«Я уверена, что Венгрия снимет блокаду. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дал нам положительный сигнал, и я очень надеюсь, что мы наконец сможем принять решение о помощи Украине», — заявила она.

Однако Валтонен подчеркнула, что даже в случае отказа Венгрии Евросоюз всё равно найдет способ выделить пакет помощи Украине.

Кроме того, она заявила, что «Россия понимает только силу», в том числе поэтому Финляндии приходится больше вкладывать в собственную безопасность. Европа нуждается в укреплении оборонной промышленности и продуманной стратегии сдерживания, но пока страны-союзницы далеки от необходимого результата.

Также чиновница рассказала, что забор вдоль границы построят, однако его длина не будет составлять 1,3 тыс. км. Она подчеркнула, что это «просто невозможно». В настоящее время, по ее словам, ведется работа финского правительства относительно разработки нового законодательства, регулирующего ситуацию на границе страны.

До этого, 10 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия готовит план Б о выделении помощи Украине вне бюджета Евросоюза к внеочередному саммиту объединения, запланированному на 1 февраля. Венгерский премьер назвал это решение хорошим и подчеркнул, что план Б Еврокомиссии является планом А Венгрии.

Днем ранее газета Politico сообщила, что Венгрия может одобрить план помощи Украине со стороны Евросоюза в том случае, если голосование по нему будет пересматриваться ежегодно. Европейские лидеры пытаются оказывать давление на венгерского премьера, чтобы он до 1 февраля отменил решение Будапешта о наложении вето на выделение €50 млрд помощи Киеву, уточнялось в материале.

В середине декабря прошлого года в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.