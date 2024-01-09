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Politico назвала условие Венгрии для отказа от вето на помощь Украине
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Politico назвала условие Венгрии для отказа от вето на помощь Украине

Politico: Венгрия снимет вето на план ЕС при условии пересмотра его раз в год
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Венгрия может одобрить план помощи Украине со стороны Евросоюза (ЕС) и снять свое вето с проекта в случае, если голосование по нему будет пересматриваться ежегодно. Об этом условии 9 января сообщила газета Politico, ссылаясь на неназванных дипломатов, которые направили соответствующий документ председательствующей в Европейском совете Бельгии.

Издание отмечает, что лидеры ЕС пытаются оказать давление на венгерского премьер-министра Виктора Орбана, чтобы он отметил наложенное Венгрией вето на помощь Украине до саммита ЕС, который пройдет 1 февраля.

«Будапешт может снять вето при условии, что Европейский совет каждый год будет заново пересматривать помощь Украине. На практике это дало бы Орбану возможность каждый год блокировать финансирование ЕС для Украины или получить уступки от Брюсселя за отказ от его вето», — указано в публикации.

Однако европейские дипломаты из других стран не согласны пойти на такие условия. Как отметил один из них в беседе со СМИ, «семилетний бюджет ЕС — это многолетняя структура, и мы не можем согласовывать его из года в год».

План Евросоюза предусматривает выделение Киеву на ежегодной основе €12,5 млрд в виде грантов и кредитов. За четыре года общая сумма составит €50 млрд.

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Ранее, 28 декабря, в правительстве Германии заявили, что необходимая помощь Украине может быть оказана Евросоюзом и без участия Венгрии. Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер отметил, что если Венгрия продолжит выступать против такого решения, то необходимо будет провести финансовую поддержку в обход бюджетного процесса ЕС.

До этого, 21 декабря, Орбан допустил, что ЕС, скорее всего, найдет механизм поддержки Украины в обход вето Будапешта на выделение €50 млрд помощи. Тогда же сообщалось, что Будапешт предлагает Европейскому союзу воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет. В интервью Орбана, опубликованном на сайте венгерского правительства, он указал на то, что тех €50 млрд, которые ЕС собирается передать Киеву, у него просто нет.

14–15 декабря в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения. Как позднее отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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