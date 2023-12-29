В ФРГ назвали возможность поддерживать Украину без Венгрии

В правительстве Германии считают, что необходимая помощь Украине может быть оказана Евросоюзом и без участия Венгрии. Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел (МИД) республики Кристиан Вагнер, выступая на очередной правительственной пресс-конференции в Берлине. Его слова цитирует агентство Bloomberg в четверг, 28 декабря.

«ЕС в любом случае продолжит оказывать поддержку Украине», — подчеркнул он.

Также он отметил, что если Венгрия продолжит выступать против такого решения, то необходимо будет провести финансовую поддержку в обход бюджетного процесса Евросоюза.

Вагнер также добавил, что это решение довольно значимо, поэтому для его принятия, вероятнее всего, потребуется дополнительная консультация ЕС в Брюсселе.

Ранее, 21 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что ЕС, скорее всего, найдет механизм поддержки Украины в обход вето Будапешта на выделение €50 млрд помощи.

В тот же день сообщалось, что Будапешт предлагает Европейскому союзу воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет. В интервью Орбана, опубликованном на сайте венгерского правительства, он указал на то, что тех €50 млрд, которые ЕС собирается передать Киеву, у него просто нет.

18 декабря газета Financial Times сообщала, что страны — члены Европейского союза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине. Как рассказали парламентарии изданию, после такого решения венгерских властей в ЕС могут применить ст. 7 Договора о Евросоюзе 2007 года, согласно которой можно лишить страну права голоса в связи с нарушением законодательства содружества.

14–15 декабря в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения. Как позднее отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.