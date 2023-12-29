Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Украины запросил срочную встречу со странами-донорами по финансированию
Мир
В США сообщили о направлении солдат в Косово в рамках миссии НАТО
Армия
Капитан Рябов с сослуживцами пресекли попытки атаки диверсантов ВСУ
Мир
В Верховной раде выступили против силовых методов мобилизации на Украине
Мир
На Украине сообщили о принудительной эвакуации из ДНР более 100 тыс. жителей
Общество
Авиапарк компании «Победа» в 2024 году пополнит еще один Boeing
Мир
На Украине заявили о намерении конфисковать два российских самолета Ан-148
Экономика
Миллер заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе
Мир
В ГУР минобороны Украины назвали обещания захватить Крым «инструментом влияния»
Мир
Главком ВС Нидерландов призвал власти страны готовиться к противостоянию с РФ
Мир
Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви завершил миссию
Мир
В Киеве заявили о потере территорий без американской поддержки
Мир
Американский сенатор призвал США нанести удар по Ирану
Происшествия
На трассе в Свердловской области водитель сбил 85-летнего пенсионера
Спорт
Московский «Спартак» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ со счетом 4:1
Сюжет:

В ФРГ назвали возможность поддерживать Украину без Венгрии

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В правительстве Германии считают, что необходимая помощь Украине может быть оказана Евросоюзом и без участия Венгрии. Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел (МИД) республики Кристиан Вагнер, выступая на очередной правительственной пресс-конференции в Берлине. Его слова цитирует агентство Bloomberg в четверг, 28 декабря.

«ЕС в любом случае продолжит оказывать поддержку Украине», — подчеркнул он.

Также он отметил, что если Венгрия продолжит выступать против такого решения, то необходимо будет провести финансовую поддержку в обход бюджетного процесса Евросоюза.

Вагнер также добавил, что это решение довольно значимо, поэтому для его принятия, вероятнее всего, потребуется дополнительная консультация ЕС в Брюсселе.

Со страхом и сомнениями: на Западе не уверены в дальнейшем будущем Украины
Президент Франции намекнул на усталость США и ЕС от российско-украинского конфликта

Ранее, 21 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что ЕС, скорее всего, найдет механизм поддержки Украины в обход вето Будапешта на выделение €50 млрд помощи.

В тот же день сообщалось, что Будапешт предлагает Европейскому союзу воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет. В интервью Орбана, опубликованном на сайте венгерского правительства, он указал на то, что тех €50 млрд, которые ЕС собирается передать Киеву, у него просто нет.

18 декабря газета Financial Times сообщала, что страны — члены Европейского союза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине. Как рассказали парламентарии изданию, после такого решения венгерских властей в ЕС могут применить ст. 7 Договора о Евросоюзе 2007 года, согласно которой можно лишить страну права голоса в связи с нарушением законодательства содружества.

14–15 декабря в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения. Как позднее отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023