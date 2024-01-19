Эксперт оценил решение стран Балтии построить линию обороны на границе с РФ

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил «Известиям» 19 января решение стран Балтии построить общую линию обороны на границе с РФ.

Ранее в пятницу эстонское минобороны сообщило, что Эстония, Литва и Латвия решили создать общую оборонительную зону на границе с Россией и Белоруссией.

«На мой субъективный взгляд, у Эстонии, Латвии, Литвы нет финансовой возможности для создания полноценной линии обороны, которая хотя бы на несколько дней могла гипотетически сдержать такое же гипотетическое наступление России. Поэтому я думаю, что это очередное политическое заявление», — сказал Михайлов.

Он добавил, что даже при прямой инженерной поддержке НАТО на реализацию такой оборонительной линии может потребоваться несколько лет.

«Напомню, что, допустим, линия обороны, которую Вооруженные силы Украины сформировали на Донбассе, которую Российская армия до сих пор раскалывает — работа над всеми укрепрайонами, которые очень серьезно строились, шла в течение 7–8 лет», — отметил эксперт.

Ранее, 14 января, немецкая газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024 года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским вооруженным силам к июню.

Министерство обороны Германии прокомментировало публикацию заявлением, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, но Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.