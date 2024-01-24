Московский суд на три месяца продлил арест имущества блогера Блиновской

Замоскворецкий районный суд Москвы на три месяца продлил арест имущества блогера Елены Блиновской, арестованной по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и других преступлениях. Об этом в среду, 24 января, сообщил столичный СКР в своем Telegram-канале.

Сегодня судом рассматривалось ходатайство столичного СК о продлении ареста имущества и денежных средств родственников обвиняемой, а также подконтрольных юридических лиц.

«По результатам рассмотрения судом приняты решения о продлении срока ареста на 3 месяца до 26 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее, 22 января, суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. После этого подозреваемую поместили в следственный изолятор для женщин № 6 «Печатники» в Москве, в 20-местную карантинную камеру. В СИЗО блогер будет находиться до 26 апреля 2024 года. Защита Блиновской запросила отозвать изменение меры пресечения.

В середине июля 2023 года сообщалось, что в рамках уголовного дела в отношении Блиновской правоохранители арестовали около 50 счетов блогера и ее мужа на сумму более 100 млн рублей и валютные счета на общую сумму более нескольких сотен тысяч долларов, а также 21 объект недвижимости.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023-го по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Осенью прошлого года адвокат Блиновской Наталия Сальникова рассказала «Известиям», что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Кроме того, Елена Блиновская обвиняется также в неправомерном обороте средств платежей.

В начале декабря ее адвокат Сальникова сообщила, что Блиновская не погасила долг перед налоговой, размер которого составляет 1,4 млрд рублей. Всего блогер за время расследования выплатила 55 млн рублей.

Тогда же стало известно о подаче ходатайства Блиновской против столичной инспекции ФНС с требованием признать незаконным решение службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В результате Арбитражный суд Москвы отказался отменить ограничения, введенные налоговой службой в отношении блогера.