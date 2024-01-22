Суд в Москве отправил блогера Блиновскую в СИЗО

Суд Москвы изменил меру пресечения блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и других преступлениях, на заключение под стражу. Об этом стало известно 22 января.

«Мера пресечения в отношении Блиновской изменена с домашнего ареста на заключение под стражей сроком до 26 апреля 2024 года», — сообщили в суде в понедельник.

Следователи столичного СК подали ходатайство об изменении меры пресечения блогеру на заключение под стражу. В ведомстве сообщили, что причиной стали «неоднократные нарушения ранее избранной меры пресечения».

До этого Блиновская находилась под домашним арестом, который был продлен до 26 января 2024 года.

Блиновскую задержали в апреле 2023-го по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. В конце октября ее адвокат Наталия Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Сейчас в отношении Блиновской расследуется уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере, а также неправомерном обороте средств платежей.

Также обвиняемой вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Арестовано около 50 счетов блогера и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Помимо этого, были заблокированы валютные счета на общую сумму более нескольких сотен тысяч долларов и 21 объект недвижимости.

В начале декабря ее адвокат заявляла, что блогер не погасила долг перед налоговой в размере 1,4 млрд рублей. По словам Сальниковой, подзащитная выплатила 55 млн рублей.

Позже, в конце декабря, она сообщила, что сумма долга Блиновской по решению налогового органа составляла 907 млн рублей, а остальное — пени и штрафы. Она сказала, что аресты будут сохраняться, а пени расти, пока идет налоговая проверка, приблизительно до начала февраля. Позже «Известия» выяснили, что долг блогера вырос до 1,4 млрд рублей.

Также в том месяце стало известно о подаче ходатайства Блиновской против столичной инспекции ФНС с требованием признать незаконным решение службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В результате Арбитражный суд Москвы отказался отменить ограничения, введенные налоговой службой в отношении блогера.