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Блогер Блиновская подала в суд на решения ФНС

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российский блогер и предприниматель, автор «Марафона желаний» Елена Блиновская подала иск против инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6 по городу Москве с требованием признать незаконным решение службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Отмечается, что иск, детали которого не раскрыты, был подан 26 декабря, он уже принят к производству. Предварительное заседание назначено на 6 февраля 2024 года.

28 декабря адвокат Блиновской Наталья Сальникова заявила, что сумма долга блогера по решению налогового органа составляет 907 млн рублей, а остальное — пени и штрафы. Она сказала, что аресты будут сохраняться, а пени расти, пока идет налоговая проверка, приблизительно до начала февраля.

Кроме того, в этот же день сообщалось, что на часть имущества блогера, помимо обязанностей по погашению долга, наложен запрет на регистрационные действия. Он распространяется на земельный участок в Ялте, предназначенный для индивидуального жилого строительства, площадь которого составляет 500 кв. м, два машино-места в Москве и легковой автомобиль Bentley.

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В начале декабря адвокат Блиновской заявляла, что блогер не погасила долг перед налоговой в размере 1,4 млрд рублей. По ее словам, блогер выплатила 55 млн рублей.

Блогера задержали в апреле по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Пресненский суд Москвы заключил ее под домашний арест. Позже, в конце октября, арест был продлен до 26 января 2024 года. Тогда же Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блиновской также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Арестовано около 50 счетов блогера и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Помимо этого, были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости.

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