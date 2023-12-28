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Адвокат Блиновской рассказала о долге блогера в 907 млн рублей

Адвокат Блиновской: долг блогера перед налоговой составляет 907 млн рублей
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Фото: ТАСС/Алексей Потицкий
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Сумма долга блогера Елены Блиновской по решению налогового органа составляет 907 млн рублей, рассказала 28 декабря «Известиям» ее адвокат Наталья Сальникова, комментируя появившуюся информацию о долге ее доверителя в 1,4 млрд рублей и пени в сумме 6 млн рублей.

«907 млн рублей — это сам долг, пока по решению налогового органа. Остальное — пени и штрафы, пока будут расти пени, потому что пока в рамках уголовного дела идет налоговая экспертиза, аресты будут сохраняться», — пояснила адвокат.

По словам Сальниковой, как правило, подобные дела не завершаются быстро.

«Я думаю, что где-то начало февраля», — заключила она.

25 декабря стало известно, что находящаяся под домашним арестом Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, устроила предновогоднюю вечеринку у себя в коттедже. Кадрами с мероприятия поделилась ее подруга Светлана Ефимова в соцсетях.

После этого Сальникова заявила, что она ничего не знает о вечеринке и не видит в этом ничего противозаконного.

В начале декабря адвокат Блиновской заявляла, что ее блогер не погасила долг перед налоговой в размере 1,4 млрд рублей. По ее словам, блогер выплатила 55 млн рублей.

До этого, 29 ноября, Сальникова сообщала, что налоговый долг блогера вырос из-за насчитанных пени и штрафов. Сама долга, по словам защитника, осталась прежней — 918 млн рублей, однако на нее начислили пени и штрафы, в результате получилось 1,4 млрд рублей.

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Блогера задержали в апреле по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Тогда Блиновская пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Пресненский суд Москвы заключил блогера под домашний арест.

Позже, 24 октября, меру продлили до 26 января 2024 года. Тогда же Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блогеру также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, а также два машино-места.

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