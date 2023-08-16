Ущербные месяцы: почему суд оставил под арестом «королеву марафонов»

Мосгорсуд 16 августа отказался изменить меру пресечения «королеве марафонов» Елене Блиновской , которая обвиняется в налоговых махинациях на 1 млрд рублей. Она просила установить ей вместо домашнего ареста запрет определенных действий, чтобы продолжить заниматься предпринимательской деятельностью. Но следствие полагает, что, получив возможность пользоваться интернетом и покидать дом, Блиновская может угрожать свидетелям по делу и уничтожить доказательства. Муж обвиняемой, Алексей Блиновский, пожаловался собравшимся у здания суда журналистам, что следствие наложило арест на все счета семьи и они сейчас «будут придумывать», на какие средства жить.

Остались без средств

Мосгорсуд 16 августа оставил без удовлетворения жалобу популярного блогера Елены Блиновской на продление домашнего ареста. Сейчас он назначен до 26 октября 2023 года, Блиновской запрещено покидать дом и пользоваться интернетом.

Следствие выступило против изменения меры пресечения — его представители заявили, что Блиновская сможет повлиять на ход расследования, например, уничтожить доказательства, а также угрожать свидетелям по делу, которые находятся в материальной зависимости от нее.

— Прошу апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, — заявила следователь.

Защитник Блиновской Наталия Сальникова заявила, что инкриминируемое блогеру преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, что отражено в материалах следствия.

— Законодательство предполагает возможным осуществление предпринимательской деятельности моей подзащитной, — заявила она.

Адвокат подчеркнула, что ходатайство защиты о замене меры пресечении на запрет определенных действий суд первой инстанции «даже не рассматривал».

Справка «Известий» 26 апреля 2023 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении Блиновской уголовное дело по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Её задержали 27 апреля при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. При себе у нее был билет на самолет в другую страну. Защита Блиновской утверждает, что билеты блогер приобрела еще 10 января 2023 года — задолго до возбуждения уголовного дела. Блогера обвиняют в использовании мошеннической схемы «дробления бизнеса». Это способ налоговой оптимизации, когда бизнес искусственно разделяют, а выручку перераспределяют между взаимозависимыми ИП и фирмами ради сохранения упрощенной системы налогообложения. Наказание по этой статье предусматривает обязательные работы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишением свободы на срок до семи лет.

Следователи полагают, что сумма неуплаченных Блиновской налогов составляет 918 млн рублей. Впрочем, сама блогер и ее защита с этой оценкой не согласились. По словам адвоката, процесс проверки коммерческой деятельности Блиновской налоговыми органами может занять несколько месяцев. Наталия Сальникова напомнила, что блогер уже заплатила в бюджет 55 млн рублей.

Семейная собственность

В мае 2023 года СМИ сообщали об аресте 136 счетов Елены Блиновской. Позже, в рамках заседания о продлении ареста, суд арестовал денежные средства блогера на сумму более 100 млн рублей . Речь шла еще о 50 счетах в разных банках, а также наличных средствах — более чем 46 млн рублей, $292 тыс., 125,5 юаней. Также было арестовано 80 инвестиционных монет «Георгий Победоносец», а также коллекционные монеты.

А 9 августа Пресненский суд Москвы наложил новый арест на счета Блиновской. Под ограничения, помимо еще 54 счетов различных компаний, аффилированных с Блиновской, попали четыре автомобиля, мотоцикл Harley-Davidson, снегоболотоход , моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям. 15 августа стало известно, что общая сумма арестованных счетов и имущества компаний, которые следователи связывают с Блиновской, составляет 64 млрд рублей.

Пришедший 16 августа к зданию суда муж Блиновской, Алексей, заявил, что счета компаний, а также доли в них принадлежат ему и его деловым партнерам, а его супруга к ним отношения не имеет.

— До последнего момента у нас действовали бизнесы, на счета которых наложен арест. Соответственно сейчас что-то будем придумывать,— ответил Блиновский на вопрос о том, на что сейчас живет его семья.

Юрист Борис Митрофанский предположил, что обеспечительный арест таких больших сумм может быть связан с тем, что оценка ущерба по делу пока проведена не полностью.

— Практика ареста счетов в рамках уголовного дела является очень действенным методом в экономических преступлениях. Однако, безусловно, должен соблюдаться принцип соразмерности. Когда обвинение точно оценит ущерб, оставшиеся средства будут «освобождены», — рассказал эксперт.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова заявила, что защита Блиновской вольна оспорить и решения суда по наложению ареста на имущество.

— Могу предположить, что арест накладывается частями на имущество по мере его установления в ходе следствия, — указала она. — Из открытых источников известно, что арестованы счета и имущество третьих лиц.

По общим правилам арест накладывается на имущество, которое по стоимости не превышает размер причиненного преступлением ущерба, рассказала Екатерина Тютюнникова.

— А в деле Блиновской следствие еще продолжается, окончательная сумма налогов не обозначена и возможно увеличение, либо уменьшение суммы налогов, — сказала она. — Какой будет сумма ущерба и ареста в окончательном варианте, можно будет узнать только по окончании следствия.

Президент союза блогеров Денис Нырков заявил «Известиям», что существующие в налоговом законодательстве нормы, касающиеся блогеров, позволяют «платить налоги и спать спокойно».

— Часть блогеров переходят в формат нормальной налоговой отчетности, оформляют ИП либо самозанятость, — напомнил он. — Формат ИП позволяет делать достаточно хорошие обороты и платить не такие уж и большие налоги. По сравнению с другими странами, у нас очень лояльное налоговое законодательство об обороте денег для крупных блогеров.

Блиновская — не единственная из известных российских блогеров, к которой у следователей возникли вопросы по неуплате налогов. В марте этого года по аналогичному обвинению были задержаны блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж. Правоохранители вменяют им неуплату налогов на сумму 311 млн рублей.