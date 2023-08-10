Ресурсы в потоке: ведение блога планируют признать экономической деятельностью

Ведение блога планируют признать экономической деятельностью. Это позволит избежать повторения скандалов с известными онлайн-персонажами — Еленой Блиновской, Валерией (Лерчек) и Артемом Чекалиными, Александрой Митрошиной, в отношении которых следственными органами были возбуждены уголовные дела о неуплате налогов. Минцифры и Росстандарт готовы разработать проект необходимых изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). О поддержке меры «Известиям» сообщили и в Минэкономразвития. Ранее с такой инициативой выступили в Госдуме. Ее необходимость объясняется тем, что блогерство давно стало профессией, которая приносит высокие доходы .

Вывести в правовое поле

В России работа блогеров может быть отнесена к экономической деятельности . Это следует из ответов Минцифры и Росстандарта первому зампреду комитета Госдумы Яне Лантратовой, которая предложила внести такие изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2). С документами ознакомились «Известия».

Минцифры поддерживает инициативы и предложения, направленные на развитие медиаотрасли, в том числе сегмента информационных услуг , говорится в ответе ведомства депутату. А указанную инициативу целесообразно реализовать непосредственно с бизнес-сообществом с привлечением отраслевых объединений . Это позволит выработать наиболее эффективные подходы и принципы, учитывающие интересы всех заинтересованных сторон , отмечается в письме министерства.

« Минцифры выражает готовность совместно с заинтересованными государственными органами и представителями отрасли принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2, отражающего коммерческую деятельность инфлюенсеров (блогеров) », — говорится в документе.

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Инициативу поддерживают и в Росстандарте . Там также сообщили депутату о готовности оказать содействие в разработке проекта ведомственного акта и проекта изменений в ОКВЭД 2. Этот вопрос служба готова также обсудить с ФАС, Минэкономразвития, ФСС, Росстатом, ФНС и отраслевыми ассоциациями .

По мнению Яны Лантратовой, среди блогеров много профессиональных и законопослушных людей, однако эта деятельность должна быть в правовом поле .

— Блогерство давно уже профессиональная деятельность, приносящая немалые доходы, с которых некоторые ее представители, как мы знаем, не платят налоги . Кроме того, зачастую эти люди проводят курсы, тренинги , например, по саморазвитию или освоению новых профессий, однако качество и уровень понимания темы самими «преподавателями» оставляет желать лучшего , — пояснила парламентарий.

«Известия» направили запрос в Минцифры, Росстандарт, а также во все упомянутые ведомства с просьбой прокомментировать необходимость принятия инициативы, а также сроков, когда она может быть реализована.

— Минэкономразвития в целом поддерживает необходимость внесения изменения в общероссийские классификаторы ОКВЭД 2 и ОКПД 2 в части развития рекламной деятельности — инфлюенс-маркетинга (блогеров) , — сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Плюсы и минусы

В 2023-м следственные органы возбудили уголовные дела в отношении нескольких известных блогеров — Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных — о неуплате ими налогов . Так, Елена Блиновская с 2019 по 2021 год не заплатила их на 918 млн рублей, Валерия Чекалина — на 300 млн, а Александра Митрошина — на 120 млн .

Впрочем, доход многих из них за 2022-й значительно вырос, писали «Известия». Больше всего за прошлый год заработали Валерия Чекалина (более 1 млрд рублей), Александра Митрошина (650 млн), Аяз Шабутдинов (600 млн), Оксана Самойлова (500 млн), Гоар Аветисян (500 млн), Елена Блиновская (450 млн), Виктория Боня (250 млн), Инна Тлиашинова (200 млн) и Надин Серовская (150 млн) .

По словам председателя совета Национальной ассоциации блогеров Марии Терентьевой-Галицких, говорить об отношении представителей этой сферы к инициативе можно будет только после того, как станет понятно, какие виды монетизации включат в ОКВЭД .

— Ведь блогеры занимаются не только рекламой, но и другими видами деятельности, например информационными продуктами, продвижением товаров под собственным брендом . Важно понять, будет ли считаться создание контента с целью монетизации, реклама или всё многообразие деятельности блогеров видом заработка , — пояснила она «Известиям».

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Если ОКВЭД даст им какое-то преимущество — это хорошо, но сначала нужно определить, кто такой блогер и очертить сферу его деятельности , отметила Мария Терентьева-Галицких.

— Инициатива, вероятно, идет от рекламных агентств, которые хотят выделить рекламу блогеров в отдельную деятельность. Но это не самый главный и объемный источник доходов блогеров , — заявила она.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что инициатива заслуживает поддержки.

— Блогеру, чтобы работать в рамках закона, нужно регистрироваться как ИП или как самозанятый. Если же появится ОКВЭД для них, то необходимость в этом отпадет. Им при регистрации не нужно будет придумывать род деятельности, которым они занимаются , — пояснил эксперт.

При этом он признал, что вместе с этим у блогеров появятся обязанности и более серьезный контроль за уплатой налогов .

Эта сфера развивается, но вместе с тем растет и ее теневой сектор , отметил председатель комитета по инфлюенс-маркетингу Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Антон Петухов.

— Отсутствие общих правовых и финансовых стандартов регулирования рынка, а также площадок для коммуникации участников тормозят развитие отрасли . В АРИР мы уже поднимали вопрос необходимости введения ОКВЭД. Это действительно важный проект, который позволит узаконить деятельность инфлюенсеров в России и даст возможность блогерам выйти в правовое поле , — пояснил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, инфлюенсер-маркетинг — полноценная сфера создания контента, но при этом блогеры не получают государственной поддержки .

— В этом и кроется причина распространения серых схем такой деятельности. Они не понимают перспектив и карьерной траектории. Именно поэтому крайне важно закрепить в правовом поле статус блогера. Введение ОКВЭД будет первым шагом в решении проблемы, это станет инструментом систематизации отрасли и защиты участников рынка. К тому же уровень доверия аудитории блогерам и медиаресурс лидеров мнений очень высоки, — полагает Антон Петухов.