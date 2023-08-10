Ресурсы в потоке: ведение блога планируют признать экономической деятельностью
Ведение блога планируют признать экономической деятельностью. Это позволит избежать повторения скандалов с известными онлайн-персонажами — Еленой Блиновской, Валерией (Лерчек) и Артемом Чекалиными, Александрой Митрошиной, в отношении которых следственными органами были возбуждены уголовные дела о неуплате налогов. Минцифры и Росстандарт готовы разработать проект необходимых изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). О поддержке меры «Известиям» сообщили и в Минэкономразвития. Ранее с такой инициативой выступили в Госдуме. Ее необходимость объясняется тем, что блогерство давно стало профессией, которая приносит высокие доходы.
Вывести в правовое поле
В России работа блогеров может быть отнесена к экономической деятельности. Это следует из ответов Минцифры и Росстандарта первому зампреду комитета Госдумы Яне Лантратовой, которая предложила внести такие изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2). С документами ознакомились «Известия».
Минцифры поддерживает инициативы и предложения, направленные на развитие медиаотрасли, в том числе сегмента информационных услуг, говорится в ответе ведомства депутату. А указанную инициативу целесообразно реализовать непосредственно с бизнес-сообществом с привлечением отраслевых объединений. Это позволит выработать наиболее эффективные подходы и принципы, учитывающие интересы всех заинтересованных сторон, отмечается в письме министерства.
«Минцифры выражает готовность совместно с заинтересованными государственными органами и представителями отрасли принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2, отражающего коммерческую деятельность инфлюенсеров (блогеров)», — говорится в документе.
Инициативу поддерживают и в Росстандарте. Там также сообщили депутату о готовности оказать содействие в разработке проекта ведомственного акта и проекта изменений в ОКВЭД 2. Этот вопрос служба готова также обсудить с ФАС, Минэкономразвития, ФСС, Росстатом, ФНС и отраслевыми ассоциациями.
По мнению Яны Лантратовой, среди блогеров много профессиональных и законопослушных людей, однако эта деятельность должна быть в правовом поле.
— Блогерство давно уже профессиональная деятельность, приносящая немалые доходы, с которых некоторые ее представители, как мы знаем, не платят налоги. Кроме того, зачастую эти люди проводят курсы, тренинги, например, по саморазвитию или освоению новых профессий, однако качество и уровень понимания темы самими «преподавателями» оставляет желать лучшего, — пояснила парламентарий.
«Известия» направили запрос в Минцифры, Росстандарт, а также во все упомянутые ведомства с просьбой прокомментировать необходимость принятия инициативы, а также сроков, когда она может быть реализована.
— Минэкономразвития в целом поддерживает необходимость внесения изменения в общероссийские классификаторы ОКВЭД 2 и ОКПД 2 в части развития рекламной деятельности — инфлюенс-маркетинга (блогеров), — сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.
Плюсы и минусы
В 2023-м следственные органы возбудили уголовные дела в отношении нескольких известных блогеров — Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных — о неуплате ими налогов. Так, Елена Блиновская с 2019 по 2021 год не заплатила их на 918 млн рублей, Валерия Чекалина — на 300 млн, а Александра Митрошина — на 120 млн.
Впрочем, доход многих из них за 2022-й значительно вырос, писали «Известия». Больше всего за прошлый год заработали Валерия Чекалина (более 1 млрд рублей), Александра Митрошина (650 млн), Аяз Шабутдинов (600 млн), Оксана Самойлова (500 млн), Гоар Аветисян (500 млн), Елена Блиновская (450 млн), Виктория Боня (250 млн), Инна Тлиашинова (200 млн) и Надин Серовская (150 млн).
По словам председателя совета Национальной ассоциации блогеров Марии Терентьевой-Галицких, говорить об отношении представителей этой сферы к инициативе можно будет только после того, как станет понятно, какие виды монетизации включат в ОКВЭД.
— Ведь блогеры занимаются не только рекламой, но и другими видами деятельности, например информационными продуктами, продвижением товаров под собственным брендом. Важно понять, будет ли считаться создание контента с целью монетизации, реклама или всё многообразие деятельности блогеров видом заработка, — пояснила она «Известиям».
Если ОКВЭД даст им какое-то преимущество — это хорошо, но сначала нужно определить, кто такой блогер и очертить сферу его деятельности, отметила Мария Терентьева-Галицких.
— Инициатива, вероятно, идет от рекламных агентств, которые хотят выделить рекламу блогеров в отдельную деятельность. Но это не самый главный и объемный источник доходов блогеров, — заявила она.
Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что инициатива заслуживает поддержки.
— Блогеру, чтобы работать в рамках закона, нужно регистрироваться как ИП или как самозанятый. Если же появится ОКВЭД для них, то необходимость в этом отпадет. Им при регистрации не нужно будет придумывать род деятельности, которым они занимаются, — пояснил эксперт.
При этом он признал, что вместе с этим у блогеров появятся обязанности и более серьезный контроль за уплатой налогов.
Эта сфера развивается, но вместе с тем растет и ее теневой сектор, отметил председатель комитета по инфлюенс-маркетингу Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Антон Петухов.
— Отсутствие общих правовых и финансовых стандартов регулирования рынка, а также площадок для коммуникации участников тормозят развитие отрасли. В АРИР мы уже поднимали вопрос необходимости введения ОКВЭД. Это действительно важный проект, который позволит узаконить деятельность инфлюенсеров в России и даст возможность блогерам выйти в правовое поле, — пояснил эксперт.
По его словам, инфлюенсер-маркетинг — полноценная сфера создания контента, но при этом блогеры не получают государственной поддержки.
— В этом и кроется причина распространения серых схем такой деятельности. Они не понимают перспектив и карьерной траектории. Именно поэтому крайне важно закрепить в правовом поле статус блогера. Введение ОКВЭД будет первым шагом в решении проблемы, это станет инструментом систематизации отрасли и защиты участников рынка. К тому же уровень доверия аудитории блогерам и медиаресурс лидеров мнений очень высоки, — полагает Антон Петухов.
Готовность государства инвестировать в инфлюенсеров бесспорно создаст новые возможности для сотрудничества между бизнесом, государством и блогерами, отметил эксперт. Инициатива позволит сделать их деятельность более прозрачной, что, в свою очередь, положительно скажется и на развитии рынка. Кроме того, она поможет законодательно обозначить эту сферу как направление, в котором есть деньги, возможности и ресурсы, добавил он.